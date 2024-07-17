Lucid Motors представила Air Pure 2025 і каже, що це найенергоефективніший електромобіль у світі

Американський виробник електромобілів Lucid Motors презентував Air Pure 2025 та гучно заявила про його рекордну енергоефективність у галузі електромобілів. Ця нова модель встановила рекорд завдяки своїй здатності долати 8 кілометрів лише на 1 кВт-год енергії, а це обіцяє безпрецедентну паливну ефективність та запас ходу у 676 кілометрів.

Це справді рекорд ефективності

Air Pure 2025 досягає вражаючого показника економії пального – 146 MPGe (1,6 кілометра на 3,7 літра бензинового еквіваленту) та запасу ходу, оціненого Агентством з охорони навколишнього середовища США, у 676 кілометрів.

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Така вражаюча ефективність частково пояснюється оновленою батареєю ємністю 84 кВт-год, яка замінила попередню версію на 88 кВт-год, та інтеграцією інноваційної технології теплового насосу.

Ця технологія, яка раніше була доступна лише у висококласній моделі Sapphire вартістю 249 000 доларів США, значно збільшує запас ходу в холодну погоду.

Air Pure від Lucid – найдоступніша модель компанії, яка коштує від 69 900 доларів. Попри нижчу ціну, вона нафарширована передовими функціями, які підвищують ефективність та продуктивність.

Майбутні авто від Lucid

Чи існує кросовер, який споживає небагато пального? Це рідкість, але буває. Середня витрата пального SUZUKI S-CROSS 2024 року становить від 4,9 літра на 100 кілометрів шляху залежно від трансмісії та типу приводу – передній чи повний.

Починаючи з 2025 року, всі моделі Lucid Air, включаючи Air Pure, будуть оснащуватися системою допомоги водієві DreamDrive Premium (ADAS) з камерами кругового огляду і моніторингом сліпих зон. Крім того, оновлений бортовий комп'ютер з підвищеною обчислювальною потужністю та подвоєним об'ємом пам'яті обіцяє швидшу та оперативнішу взаємодію з інформаційно-розважальною системою.

Нова лінійка Lucid також має в своєму арсеналі модель Air Grand Touring із запасом ходу 824 кілометри за ціною від 109 900 доларів та Air Touring із запасом ходу 653 кілометри за стартовою ціною 77 900 доларів.

Ці моделі гарантують, що пропозиції Lucid задовольняють широкий спектр потреб споживачів, балансуючи між ефективністю, продуктивністю та доступністю.

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Майбутній конкурент

Лідерство Lucid у сфері енергоефективності може бути незабаром поставлено під сумнів, оскільки конкуренти, такі як Mercedes-Benz, розробляють власні супер-ефективні електромобілі. Наприклад, концепт Mercedes-Benz Vision EQXX може похизуватися паливною ефективністю 13,5 км на кВт-год.