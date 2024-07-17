Это действительно рекорд эффективности
Air Pure 2025 достигает впечатляющего показателя экономии топлива – 146 MPGe (1,6 километра на 3,7 литра бензинового эквивалента) и запаса хода, оцененного Агентством по охране окружающей среды США, в 676 километров.
Читайте на сайте Audi построила автомобиль, который разработала еще в 1930-х годах, но так и не выпустила
Такая впечатляющая эффективность частично объясняется обновленной батареей емкостью 84 кВт-ч, которая заменила предыдущую версию на 88 кВт-ч, и интеграцией инновационной технологии теплового насоса.
Эта технология, которая ранее была доступна только в высококлассной модели Sapphire стоимостью 249 000 долларов США, значительно увеличивает запас хода в холодную погоду.
Air Pure от Lucid – самая доступная модель компании, которая стоит от 69 900 долларов. Несмотря на низкую цену, она нафарширована передовыми функциями, которые повышают эффективность и производительность.
Будущие авто от Lucid
Начиная с 2025 года, все модели Lucid Air, включая Air Pure, будут оснащаться системой помощи водителю DreamDrive Premium (ADAS) с камерами кругового обзора и мониторингом слепых зон. Кроме того, обновленный бортовой компьютер с повышенной вычислительной мощностью и удвоенным объемом памяти обещает более быстрое и оперативное взаимодействие с информационно-развлекательной системой.
Новая линейка Lucid также имеет в своем арсенале модель Air Grand Touring с запасом хода 824 километра по цене от 109 900 долларов и Air Touring с запасом хода 653 километра по стартовой цене 77 900 долларов.
Эти модели гарантируют, что предложения Lucid удовлетворяют широкий спектр потребностей потребителей, балансируя между эффективностью, производительностью и доступностью.
Не пропустите Механическая или автоматическая: какую коробку передач выбрать
Будущий конкурент
Лидерство Lucid в сфере энергоэффективности может быть вскоре поставлено под сомнение, поскольку конкуренты, такие как Mercedes-Benz, разрабатывают собственные супер-эффективные электромобили. Например, концепт Mercedes-Benz Vision EQXX может похвастаться топливной эффективностью 13,5 км на кВт-ч.