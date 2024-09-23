Плануєте купувати нові AirPods 4: ось чому AirPods Pro 2 кращий вибір

Apple не так давно представила AirPods Pro 2 та AirPods 4 і обидві моделі мають більше схожих характеристик, ніж будь-які до цього. Водночас деякі ключові відмінності роблять версію Pro кращою і на це слід звернути увагу.

Якщо ви плануєте оновити навушники і розглядали покупку AirPods 4, як варіант, Техно 24 має кілька аргументів, чому AirPods Pro 2 може бути кращим вибором.

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Чудова шумоізоляція з силіконовими насадками

AirPods Pro 2 оснащені силіконовими вкладишами, які забезпечують значно кращу шумоізоляцію порівняно з конструкцією з твердого пластику AirPods 4. Ці насадки дозволяють навушникам Pro 2 глибше сидіти у вушному каналі, створюючи більше ущільнення і забезпечуючи пасивне шумозаглушення ще до того, як буде задіяна функція активного шумозаглушення (ANC).

Цей додатковий рівень ізоляції робить AirPods Pro 2 ідеальними для користувачів, яким потрібно ефективно блокувати зовнішні звуки. На відміну від них, AirPods 4, з функцією ANC або без неї, не можуть запропонувати такий самий рівень звукоізоляції через свою відкриту конструкцію.

Довший час роботи від акумулятора

Ще одна ключова відмінність між двома моделями – час автономної роботи. Apple заявляє, що AirPods Pro 2 працюють шість годин на одному заряді з увімкненою функцією ANC, а з увімкненими функціями відстеження руху голови та просторового звуку цей показник дещо знижується до п'яти з половиною годин.

Для порівняння, AirPods 4 розраховані на п'ять годин використання або лише на чотири години з увімкненим ANC. Це означає, що AirPods Pro 2 пропонують від однієї до двох годин додаткового часу автономної роботи, залежно від використання, що робить їх більш зручними для тривалих сеансів прослуховування.

Хоча обидві моделі забезпечують до 30 годин загального часу прослуховування з урахуванням зарядного кейса, AirPods Pro 2 заряджаються швидше – додаткова година прослуховування за п'ять хвилин заряджання порівняно з 45 хвилинами у AirPods 4.

Розширені функції слухового апарату

Під час заходу Apple "It's Glowtime", присвяченого iPhone 16, компанія представила нові функції, пов'язані зі слухом, для AirPods Pro 2, що підвищують зручність їх використання для людей з вадами слуху. Серед них – захист слуху, клінічна перевірка слуху та функція слухового апарату.

Чип H2 у Pro 2 активно зменшує гучні шуми, а функція перевірки слуху допомагає користувачам оцінити потенційну втрату слуху з можливістю поділитися результатами з лікарем. Pro 2 може навіть діяти як безрецептурний слуховий апарат для легкої та помірної втрати слуху, що робить його важливим варіантом для користувачів, які турбуються про здоров'я слуху.

Посилення звуків розмови

AirPods Pro 2 оснащені функцією Conversation Boost, яка покращує розмови віч-на-віч, посилюючи голос співрозмовника. Ця функція використовує мікрофони, що формують промінь, і чип H2, щоб покращити звуки у шумному середовищі, пропонуючи перевагу, якої немає в AirPods 4. Якщо ви часто відчуваєте, що погано чуєте співрозмовників, ця функція може змінити ситуацію.



Переваги AirPods Pro 2 / Фото Apple

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І хоч обидві моделі мають багато спільних функцій, покращена шумоізоляція AirPods Pro 2, чудовий час автономної роботи, функції слухового апарату та додаткові можливості доступу роблять їх переконливим вибором. Якщо ви шукаєте більше функцій – слід звернути увагу на Pro 2 модель.

З іншого погляду, якщо вам не потрібні переваги Pro моделі, то і переплачувати немає сенсу і в такому випадку, можливо, вам краще оновитися до AirPods 4.