Если вы планируете обновить наушники и рассматривали покупку AirPods 4, как вариант, Техно 24 имеет несколько аргументов, почему AirPods Pro 2 может быть лучшим выбором.

А тем временем Вот 5 функций iPhone 16 Pro, которые уже давно есть в телефонах на Android

AirPods Pro 2 оснащены силиконовыми вкладышами, которые обеспечивают значительно лучшую шумоизоляцию по сравнению с конструкцией из твердого пластика AirPods 4. Эти насадки позволяют наушникам Pro 2 глубже сидеть в ушном канале, создавая больше уплотнения и обеспечивая пассивное шумоподавление еще до того, как будет задействована функция активного шумоподавления (ANC).

Этот дополнительный уровень изоляции делает AirPods Pro 2 идеальными для пользователей, которым нужно эффективно блокировать внешние звуки. В отличие от них, AirPods 4, с функцией ANC или без нее, не могут предложить такой же уровень звукоизоляции из-за своей открытой конструкции.

Еще одно ключевое отличие между двумя моделями – время автономной работы. Apple заявляет, что AirPods Pro 2 работают шесть часов на одном заряде с включенной функцией ANC, а с включенными функциями отслеживания движения головы и пространственного звука этот показатель несколько снижается до пяти с половиной часов.

Для сравнения, AirPods 4 рассчитаны на пять часов использования или только на четыре часа с включенным ANC. Это означает, что AirPods Pro 2 предлагают от одного до двух часов дополнительного времени автономной работы, в зависимости от использования, что делает их более удобными для длительных сеансов прослушивания.

Хотя обе модели обеспечивают до 30 часов общего времени прослушивания с учетом зарядного кейса, AirPods Pro 2 заряжаются быстрее – дополнительный час прослушивания за пять минут зарядки по сравнению с 45 минутами у AirPods 4.

Во время мероприятия Apple "It's Glowtime", посвященного iPhone 16, компания представила новые функции, связанные со слухом, для AirPods Pro 2, повышающие удобство их использования для людей с нарушениями слуха. Среди них – защита слуха, клиническая проверка слуха и функция слухового аппарата.

Чип H2 в Pro 2 активно уменьшает громкие шумы, а функция проверки слуха помогает пользователям оценить потенциальную потерю слуха с возможностью поделиться результатами с врачом. Pro 2 может даже действовать как безрецептурный слуховой аппарат для легкой и умеренной потери слуха, что делает его важным вариантом для пользователей, которые беспокоятся о здоровье слуха.

AirPods Pro 2 оснащены функцией Conversation Boost, которая улучшает разговоры лицом к лицу, усиливая голос собеседника. Эта функция использует микрофоны, формирующие луч, и чип H2, чтобы улучшить звуки в шумной среде, предлагая преимущество, которого нет в AirPods 4. Если вы часто чувствуете, что плохо слышите собеседников, эта функция может изменить ситуацию.

AirPods Pro 2
Преимущества AirPods Pro 2 / Фото Apple

Смотрите также Apple выпустила iOS 18: какие функции появились и чего не получила новая операционная система

И хотя обе модели имеют много общих функций, улучшенная шумоизоляция AirPods Pro 2, замечательное время автономной работы, функции слухового аппарата и дополнительные возможности доступа делают их убедительным выбором. Если вы ищете больше функций – следует обратить внимание на Pro 2 модель.

С другой точки зрения, если вам не нужны преимущества Pro модели, то и переплачивать нет смысла и в таком случае, возможно, вам лучше обновиться до AirPods 4.