Уряд США зареєстрував домен aliens після обіцянок Трамп оприлюднити файли про НЛО

Адміністрація Дональда Трампа зробила перший технічний крок до виконання його гучної передвиборчої обіцянки. У мережі з'явилися ознаки підготовки офіційної платформи, яка має стати центром для публікації раніше засекречених даних про непізнані аномальні явища. Реєстрація нових урядових доменів спровокувала хвилю обговорень щодо того, наскільки масштабним буде майбутнє розсекречення інформації.

Які таємниці космосу можуть стати публічними?

Агентство з кібербезпеки та інфраструктури США зафіксувало появу нових адрес у державному реєстрі. Йдеться про домени alien.gov та aliens.gov, які були зареєстровані нещодавно та наразі знаходяться під безпосереднім управлінням Виконавчого офісу Президента. Хоча на момент реєстрації сайти ще не були доступні для користувачів, технічні дані свідчать про те, що вони розміщені на серверах Cloudflare, пише DefenseScoop.

Цей крок стався невдовзі після того, як Дональд Трамп офіційно наказав розпочати процес ідентифікації та оприлюднення файлів, що стосуються позаземного життя та непізнаних летючих об'єктів.

Поштовхом до таких рішень стали резонансні висловлювання колишнього президента Барака Обами під час інтерв'ю, зазначає Daily Mail. Тоді він ствердно відповів на запитання про реальність існування прибульців, хоча згодом уточнив свої слова, зауваживши, що під час свого перебування при владі не бачив жодних прямих доказів контактів з інопланетними істотами.

Шматок того самого інтерв'ю, у якому Барак Обама говорить про існування інопланетян: дивіться відео

Дональд Трамп гостро розкритикував такі заяви, звинувативши попередника у розголошенні таємної інформації. Він пообіцяв використати свої повноваження для розсекречення всіх наявних документів, щоб виправити помилку Обами та дати відповіді на питання, які цікавлять суспільство. Президент наголосив, що через величезний інтерес до цієї теми настав час відкрити правду про дивні об'єкти в небі та морі.

Відповідь Трампа на заяви Обами: дивіться відео

Робота починається

Міністр оборони Піт Гегсет підтвердив, що Пентагон уже розпочав активну роботу над виконанням президентської директиви. Він запевнив у повній готовності відомства співпрацювати та надавати необхідні дані, хоча конкретних термінів завершення цієї масштабної перевірки наразі немає.

За словами міністра, військові та розвідувальні структури займаються пошуком усієї релевантної інформації, яка накопичувалася десятиліттями. Варто зауважити, що в структурі Міністерства оборони США вже діє спеціальний офіс AARO, створений у 2022 році для вивчення аномальних явищ. Цей підрозділ аналізує випадки, що становлять загрозу безпеці, та вже має власний ресурс для збору звітів від військовослужбовців і пілотів.

Згідно з планами, всі нові матеріали про непізнані аномальні явища будуть згодом розміщені на офіційному ресурсі Національного архіву США. Хоча раніше Пентагон заявляв, що не має фізичних доказів позаземних технологій, військові визнавали наявність десятків випадків з аномальними характеристиками, які неможливо пояснити стандартними методами.

Поки невідомо, коли саме будуть запущені сайти й чи дійсно їх буде два, чи другий домен зареєстрували, щоб уникнути помилок при введенні адреси. Речниця Білого дому Анна Келлі на запитання про мету створення нових ресурсів порадила очікувати на подальші оновлення, додавши до своєї відповіді емодзі з зображенням прибульця.

Проблема інопланетян

Інопланетяни та НЛО, які зараз часто називають "неідентифікованими повітряними явищами", протягом останніх кількох років були гарячою темою в новинах. Американський сенатор Чак Шумер наполягав на розсекреченні урядових звітів про дивні світлові об’єкти в небі, пише 404 Media. Ініціатива "To The Stars" лідера гурту Blink-182 Тома Делонга оприлюднила відеозаписи Пентагону, на яких пілоти ВМС бачили дивні об’єкти. Тим часом Конгрес неодноразово проводив слухання, намагаючись розібратися в цьому явищі.

Інтерес дещо згас минулого року, коли The Wall Street Journal повідомив, що значна частина інформації, якою ми зараз володіємо, пов’язана з навмисною кампанією дезінформації Пентагону.