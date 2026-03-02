Хмарні сервіси Amazon частково вимкнулися після атаки дронів

Хмарна платформа Amazon Web Services зіткнулася з серйозними технічними проблемами через фізичне пошкодження одного зі своїх об'єктів в Об'єднаних Арабських Еміратах. Унаслідок потрапляння "невстановлених об'єктів" на територію дата-центру спалахнула пожежа, що призвело до відключення електроенергії та порушення зв'язку. Інцидент стався на тлі масштабної ескалації військового конфлікту в регіоні.

Які наслідки спричинила атака?

Технологічний гігант Amazon офіційно підтвердив факт порушення роботи своїх сервісів після того, як один з центрів обробки даних в Об'єднаних Арабських Еміратах зазнав удару невідомими об'єктами. За даними компанії, інцидент трапився приблизно о 16:30 за місцевим часом у неділю, 1 березня. Усе дуже швидко переросло в знеструмлення й пожежу, пише Reuters.

Ця подія безпосередньо зачепила одну з так званих зон доступності (Availability Zone), відому під технічним ідентифікатором mec1-az2. У структурі Amazon такі зони складаються з одного або кількох фізично відокремлених центрів обробки даних, які з'єднані між собою, але мають незалежне живлення та охолодження.

Загалом компанія оперує 123 такими зонами в 39 регіонах світу. Попри ізольованість об'єктів, масштаб пошкоджень змусив AWS перенаправляти мережевий трафік на інші вузли, щоб мінімізувати перебої для користувачів.

Серед ключових клієнтів компанії в цьому регіоні значаться такі великі установи, як Dubai Islamic Bank та інвестиційна група Al Ghurair Investment LLC.

Ситуація ускладнилася вже наступного дня, у понеділок. Представники хмарного підрозділу повідомили про виникнення локальних проблем з електропостачанням у ще одній зоні доступності на території ОАЕ, а також про аналогічні труднощі в Бахрейні.

Хоча деякі сервіси почали поступово відновлювати роботу, компанія закликала своїх клієнтів тимчасово покладатися на ресурси в інших глобальних регіонах, оскільки повне повернення до стабільного режиму роботи вимагатиме значного часу.

Що відбувається в ОАЕ?

Подія в дата-центрі сталася в той самий день, коли територія Об'єднаних Арабських Еміратів зазнала масованого обстрілу. Ця атака стала відповіддю Ірану на військові удари з боку США та Ізраїлю, внаслідок яких загинув Верховний лідер аятола Алі Хаменеї та інші високопосадовці.

Хвилі запусків ракет та безпілотних літальних апаратів були спрямовані не лише на ОАЕ, а й на інші країни регіону, де розташовані американські військові бази, зокрема на Катар, Кувейт та Саудівську Аравію, пише The Straits Times.

За наявними даними, іранські удари поцілили в критично важливі об'єкти інфраструктури, включаючи аеропорти та морські порти, а також у житлові квартали по всій затоці. Представники Amazon Web Services на запити журналістів не дали прямої відповіді щодо того, чи пов'язана пожежа в їхньому дата-центрі безпосередньо з цими бойовими діями. У своїх офіційних звітах компанія обмежилася формулюванням про вплив сторонніх об'єктів на територію комплексу.

Фахівці продовжують розслідування причин збою живлення та зв'язку, намагаючись відновити функціональність мережі в умовах загальної дестабілізації ситуації в Перській затоці.