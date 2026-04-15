Безос кидає виклик Маску: Amazon купує супутникову компанію

Компанія Amazon заявила про намір придбати Globalstar у межах угоди на 11,57 мільярда доларів. Це один із найбільших кроків корпорації у розвитку власного супутникового бізнесу, який має стати відповіддю на домінування Starlink. Про це пише The Guardian.

Як Amazon планує наздогнати Starlink?

Після завершення угоди Amazon отримає доступ до мережі Globalstar, яка наразі включає близько двох десятків супутників на низькій навколоземній орбіті. Для порівняння, Starlink, що входить до SpaceX, уже має приблизно 10 тисяч супутників і обслуговує понад 9 мільйонів користувачів у світі.

Умови угоди передбачають, що акціонери Globalstar зможуть обрати між грошовою компенсацією – 90 доларів за акцію – або отримати 0,3210 акції Amazon за кожен свій папір.

Amazon активно розвиває власну супутникову інфраструктуру. Компанія планує вивести на орбіту близько 3 200 супутників до 2029 року. При цьому майже половина з них має бути запущена до липня 2026 року, щоб відповідати регуляторним вимогам. Наразі у неї вже є понад 200 супутників, а запуск інтернет-сервісу запланований на цей рік.

Globalstar базується у штаті Луїзіана і відома як оператор, що забезпечує супутникові функції для пристроїв Apple, зокрема функцію Emergency SOS. Наприкінці минулого року компанія повідомляла про розробку нової мережі за підтримки Apple, яка має розширитися до 54 супутників, включно з резервними.

Окрім цього, Globalstar надає послуги передачі голосу, даних і відстеження активів для бізнесу, державних структур і споживачів.

Як пише Reuters, паралельно з угодою Amazon і Apple домовилися продовжити співпрацю щодо підтримки супутникових функцій безпеки – зокрема Emergency SOS і Find My – для користувачів iPhone та Apple Watch.

Очікується, що угоду буде закрито наступного року після отримання необхідних регуляторних дозволів і виконання Globalstar умов щодо розгортання супутникової інфраструктури.