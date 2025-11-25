Amazon запускає конкурента Starlink – якою буде швидкість супутникового інтернету від Безоса

Amazon почала тестування свого супутникового інтернету Amazon Leo та показала термінал Leo Ultra зі швидкістю до 1 Гбіт/с. Першими обладнання отримали великі корпорації, а компанія готується до прямої конкуренції зі Starlink, пропонуючи бізнесу та авіакомпаніям швидший обмін даними та інтеграцію з AWS.

Amazon офіційно перейшла до практичного етапу запуску власного супутникового інтернету – проєкт отримав назву Amazon Leo й почав надсилати перші термінали вибраним корпоративним партнерам. Після кількох років розробки компанія представила свій флагманський пристрій Leo Ultra. Amazon підтвердила, що цей термінал здатен забезпечувати швидкість завантаження до 1 Гбіт/с і відвантаження до 400 Мбіт/с, чого достатньо для будь-яких сучасних офісних потреб. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Amazon.

Дивіться також Amazon тестує нову AI фічу, яка допоможе згадати, що було в попередніх серіях

Що сталося і чому це важливо?

До тестування вже долучилися JetBlue, Verizon і Vodafone. Вони перевіряють роботу антен і чипів у реальних умовах – у літаках, корпоративних мережах та інших середовищах, де стабільний інтернет має вирішальне значення. Amazon планує розширювати програму тестування в міру збільшення покриття.

Як пише DigitalTrends, поява Amazon Leo означає, що компанія вперше вступає в пряму конкуренцію зі Starlink. Хоча Amazon значно відстає за кількістю супутників – приблизно 153 проти понад 9 000 у SpaceX – вона з першого дня сформувала широку мережу партнерів. Головною перевагою проєкту може стати інтеграція з Amazon Web Services. Для бізнесу це не лише доступ до інтернету, а можливість передавати великі масиви даних із віддалених локацій – наприклад, із морських платформ або літаків – прямо у хмару AWS, минаючи публічний інтернет. Такий підхід робить послугу привабливою для корпоративних клієнтів, які потребують надійного та захищеного каналу зв’язку.

Для користувачів у віддалених регіонах гігабітний супутниковий інтернет може стати проривом. У таких галузях, як енергетика, видобуток чи морські перевезення, надійний зв’язок поза великими містами залишається рідкістю. Перші вигоди з’являться й у повітрі: JetBlue планує використовувати Leo Ultra для покращення безкоштовного Wi-Fi на своїх рейсах, що має наблизити якість інтернету в літаку до домашніх умов.

В майбутньому Amazon розраховує випустити дешевші термінали Leo Nano і Leo Pro, які можуть стати альтернативою Starlink для домогосподарств і мандрівників. Конкуренція між компаніями має підштовхнути ринок до кращих цін і швидшого розвитку технологій супутникового інтернету.

Перед Amazon стоїть масштабне завдання: за вимогами FCC, компанія повинна запустити половину з понад 3 000 запланованих супутників до середини 2026 року. Це доволі жорсткі строки, хоча, ймовірно, вони можуть бути подовжені. Поки що Amazon продовжує поступово розширювати тестову програму, очікуючи покращення покриття. Вартість терміналів компанія поки не розкриває, але очевидно, що на ринку вперше з’явився конкурент Starlink із фінансовими можливостями, достатніми для боротьби на рівних.

Чому Amazon скоротила 14 тисяч працівників?

Amazon показала рекордні фінансові результати за третій квартал, але паралельно оголосила про скорочення 14 тисяч корпоративних співробітників. Гендиректор Енді Джессі стверджує, що рішення не пов’язане з розвитком штучного інтелекту, а з внутрішньою культурою компанії та бажанням працювати швидше й ефективніше.

Компанія очевидно робить ставку на автоматизацію. За останній рік Amazon збільшила потужності для хмарних і AI-проєктів на понад 3,8 ГВт і планує додати ще близько 1 ГВт до кінця кварталу. Ба більше, до 2027 року автоматизація може дозволити компанії не наймати понад 160 тисяч американських працівників, яких зазвичай потребували б операційні процеси. Внутрішні документи свідчать, що кінцева мета робототехнічного напрямку — автоматизувати 75% операцій Amazon.