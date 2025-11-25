Amazon запускает конкурента Starlink – какой будет скорость спутникового интернета от Безоса

Amazon начала тестирование своего спутникового интернета Amazon Leo и показала терминал Leo Ultra со скоростью до 1 Гбит/с. Первыми оборудование получили крупные корпорации, а компания готовится к прямой конкуренции со Starlink, предлагая бизнесу и авиакомпаниям более быстрый обмен данными и интеграцию с AWS.

Amazon официально перешла к практическому этапу запуска собственного спутникового интернета – проект получил название Amazon Leo и начал отправлять первые терминалы выбранным корпоративным партнерам. После нескольких лет разработки компания представила свое флагманское устройство Leo Ultra. Amazon подтвердила, что этот терминал способен обеспечивать скорость загрузки до 1 Гбит/с и отгрузку до 400 Мбит/с, чего достаточно для любых современных офисных потребностей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Amazon.

Что произошло и почему это важно?

К тестированию уже присоединились JetBlue, Verizon и Vodafone. Они проверяют работу антенн и чипов в реальных условиях – в самолетах, корпоративных сетях и других средах, где стабильный интернет имеет решающее значение. Amazon планирует расширять программу тестирования по мере увеличения покрытия.

Как пишет DigitalTrends, появление Amazon Leo означает, что компания впервые вступает в прямую конкуренцию со Starlink. Хотя Amazon значительно отстает по количеству спутников – примерно 153 против более 9 000 у SpaceX – она с первого дня сформировала широкую сеть партнеров. Главным преимуществом проекта может стать интеграция с Amazon Web Services. Для бизнеса это не только доступ к интернету, а возможность передавать большие массивы данных из удаленных локаций – например, с морских платформ или самолетов – прямо в облако AWS, минуя публичный интернет. Такой подход делает услугу привлекательной для корпоративных клиентов, которые нуждаются в надежном и защищенном канале связи.

Для пользователей в отдаленных регионах гигабитный спутниковый интернет может стать прорывом. В таких отраслях, как энергетика, добыча или морские перевозки, надежная связь вне крупных городов остается редкостью. Первые выгоды появятся и в воздухе: JetBlue планирует использовать Leo Ultra для улучшения бесплатного Wi-Fi на своих рейсах, что должно приблизить качество интернета в самолете к домашним условиям.

В будущем Amazon рассчитывает выпустить более дешевые терминалы Leo Nano и Leo Pro, которые могут стать альтернативой Starlink для домохозяйств и путешественников. Конкуренция между компаниями должна подтолкнуть рынок к лучшим ценам и более быстрому развитию технологий спутникового интернета.

Перед Amazon стоит масштабная задача: по требованиям FCC, компания должна запустить половину из более 3 000 запланированных спутников к середине 2026 года. Это довольно жесткие сроки, хотя, вероятно, они могут быть продлены. Пока что Amazon продолжает постепенно расширять тестовую программу, ожидая улучшения покрытия. Стоимость терминалов компания пока не раскрывает, но очевидно, что на рынке впервые появился конкурент Starlink с финансовыми возможностями, достаточными для борьбы на равных.

Почему Amazon сократила 14 тысяч работников?

Amazon показала рекордные финансовые результаты за третий квартал, но параллельно объявила о сокращении 14 тысяч корпоративных сотрудников. Гендиректор Энди Джесси утверждает, что решение не связано с развитием искусственного интеллекта, а с внутренней культурой компании и желанием работать быстрее и эффективнее.

Компания очевидно делает ставку на автоматизацию. За последний год Amazon увеличила мощности для облачных и AI-проектов более чем на 3,8 ГВт и планирует добавить еще около 1 ГВт до конца квартала. Более того, к 2027 году автоматизация может позволить компании не нанимать более 160 тысяч американских работников, в которых обычно нуждались бы операционные процессы. Внутренние документы свидетельствуют, что конечная цель робототехнического направления - автоматизировать 75% операций Amazon.