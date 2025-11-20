Amazon представила экспериментальную функцию “Video Recaps” – короткие видеопересказы сезонов Prime Video, которые создает искусственный интеллект. Технология определяет “ключевые сюжетные моменты и линии персонажей”, подбирает соответствующие отрывки, добавляет голосовой рассказ, диалоги и музыку. Идея проста: перед новым сезоном зритель может быстро вспомнить события предыдущего. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на MobileSyrup

Как работают видеопереводы от Amazon и почему вокруг них есть сомнения?

Функция сейчас работает в бета-режиме на смарт-ТВ в США. Первыми поддержку получили англоязычные сериалы Fallout, Tom Clancy's Jack Ryan, Upload, Bosch и The Rig. Когда инструмент запустят за пределами США, компания не сообщает.

Как пишет TechCrunch, “Video Recaps” продолжают прошлогодний эксперимент Amazon с “X-Ray Recaps”, где AI создавал текстовые обзоры сезонов, эпизодов и даже отдельных сцен. Впрочем, новый формат поднимает вопрос о том, как алгоритм определяет, что считать действительно важным в сюжете. Одни моменты могут быть очевидными для всех, но другие - противоречивыми или зависимыми от взгляда зрителя.

Кроме того, индустрия уже сталкивалась с критикой AI-переводов. Ранее авторы книг жаловались, что алгоритмы Kindle и Kobo иногда искажали содержание их произведений или делали акценты, которых не было в замысле. Даже при формально точном изложении возникает вопрос: передает ли такая технология творческий замысел?

Поэтому реакция на новинку Amazon сдержанная. Как и с любым инструментом генеративного AI, качество и корректность видеопереводов пока что под вопросом. Компания еще должна показать, насколько надежным будет этот формат.

Почему Amazon сокращает 14 тысяч работников?

Amazon показала рекордные финансовые результаты за третий квартал, но параллельно объявила о сокращении 14 тысяч корпоративных сотрудников. Гендиректор Энди Джесси утверждает, что решение не связано с развитием искусственного интеллекта, а с внутренней культурой компании и желанием работать быстрее и эффективнее.

Гендиректор Amazon Энди Джесси заявил, что они не связаны с искусственным интеллектом и даже не являются финансовым шагом. По его словам, дело в культуре компании. Он объяснил, что быстрое и масштабное расширение Amazon в предыдущие годы создало лишние бюрократические уровни и усложнило процесс принятия решений. Теперь компания стремится действовать как "крупнейший стартап в мире", чтобы не терять темп на фоне технологических изменений.