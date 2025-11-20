Amazon представила експериментальну функцію “Video Recaps” – короткі відеоперекази сезонів Prime Video, які створює штучний інтелект. Технологія визначає “ключові сюжетні моменти та лінії персонажів”, підбирає відповідні уривки, додає голосову розповідь, діалоги та музику. Ідея проста: перед новим сезоном глядач може швидко згадати події попереднього. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на MobileSyrup

Як працюють відеоперекази від Amazon і чому навколо них є сумніви?

Функція зараз працює в бета-режимі на смарт-ТВ у США. Першими підтримку отримали англомовні серіали Fallout, Tom Clancy’s Jack Ryan, Upload, Bosch та The Rig. Коли інструмент запустять за межами США, компанія не повідомляє.

Як пише TechCrunch, “Video Recaps” продовжують минулорічний експеримент Amazon із “X-Ray Recaps”, де AI створював текстові огляди сезонів, епізодів та навіть окремих сцен. Втім, новий формат піднімає питання про те, як алгоритм визначає, що вважати справді важливим у сюжеті. Одні моменти можуть бути очевидними для всіх, але інші — суперечливими або залежними від погляду глядача.

Крім того, індустрія вже стикалася з критикою AI-переказів. Раніше автори книжок скаржилися, що алгоритми Kindle та Kobo інколи спотворювали зміст їхніх творів або робили акценти, яких не було в задумі. Навіть за формально точного викладу виникає питання: чи передає така технологія творчий намір?

Тому реакція на новинку Amazon стримана. Як і з будь-яким інструментом генеративного AI, якість і коректність відеопереказів поки що під питанням. Компанія ще має показати, наскільки надійним буде цей формат.

Чому Amazon скорочує 14 тисяч працівників?

Amazon показала рекордні фінансові результати за третій квартал, але паралельно оголосила про скорочення 14 тисяч корпоративних співробітників. Гендиректор Енді Джессі стверджує, що рішення не пов’язане з розвитком штучного інтелекту, а з внутрішньою культурою компанії та бажанням працювати швидше й ефективніше.

Гендиректор Amazon Енді Джессі заявив, що вони не пов’язані зі штучним інтелектом і навіть не є фінансовим кроком. За його словами, справа у культурі компанії. Він пояснив, що швидке і масштабне розширення Amazon у попередні роки створило зайві бюрократичні рівні та ускладнило процес ухвалення рішень. Тепер компанія прагне діяти як "найбільший стартап у світі", щоби не втрачати темп на фоні технологічних змін.