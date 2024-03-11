Bethesda випустила репліку Pip-Boy на хвилі ажіотажу навколо серіалу Fallout

Компанія Bethesda представила повномасштабну копію комп'ютера Pip-Boy, яку можна повноцінно носити з собою, як автономний пристрій. Ґаджет викликав захват у шанувальників культової серії Fallout. У міру того, як наростає очікування на майбутній серіал Fallout від Amazon, цей ретельно виготовлений пристрій пропонує відчутний шматочок улюбленого постапокаліптичного всесвіту.

Репліка Pip-Boy виготовлена з металу в масштабі 1:1, що дозволяє ентузіастам носити її на зап'ясті, так само як герої гри, розповідає 24 Канал. Він має м'який манжет для додаткового комфорту під час використання.

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Функціональні особливості

Оснащений невеликим TFT-екраном, Pip-Boy може відображати анімації з гри Fallout і функціонувати як годинник. Він також слугує будильником і працює автономно завдяки вбудованому акумулятору, який заряджається через USB Type-C.

Фотографії Pip-boy

Незалежно від того, чи стоятиме він на полиці, чи носитиметься як прикраса, Pip-Boy зачарує геймерів і колекціонерів серії Fallout.

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Ціна

Pip-Boy вже доступний на сайті Bethesda за ціною 199 доларів, пропонуючи фанатам унікальну можливість стати власником шматочка ігрової історії.