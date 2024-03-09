Zephyrus G16 оснащений OLED-дисплеєм ROG Nebula з високою точністю передачі кольору та технологією G-SYNC, інформує 24 Канал. Попри ультрапортативний дизайн, він забезпечує ефективне охолодження завдяки системі з трьома вентиляторами та передовим технологіям охолодження, включаючи рідкометалеві та випарні камери в окремих конфігураціях.
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Що всередині?
Під капотом тонкого Zephyrus G16 ховаються потужні можливості, що забезпечуються процесором Intel Core Ultra 9 185H та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4090. Ці компоненти, за словами виробника, гарантують виняткову продуктивність в ігрових і творчих програмах.
Крім того, пристрій підтримує підтримує такі інструменти ШІ, як Omniverse і Stable Diffusion, що дозволяють швидко генерувати локальні зображення, прискорювати редагування та рендеринг відео.
Zephyrus G16 оснащений OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2,5K, частотою оновлення 240 Гц і технологією G-SYNC. Ці OLED-панелі забезпечують чудову контрастність і точність передачі кольору, сертифіковані за стандартом VESA DisplayHDR True Black 500, що підходить як для геймерів, так і для творців контенту.
ASUS Zephyrus G16 (2024) / Фото ASUS
За охолодження в Zephyrus G16 відповідають передові рішення серед яких рідкометалевий термоінтерфейс, Arc Flow Fans та система з трьома вентиляторами.
Технічні характеристики ASUS Zephyrus G16
|
Процесор
|
Intel Core Ultra 9 185H 2,3 ГГц (кеш-пам’ять 24 МБ, до 5,1 ГГц, 16 ядер / 22 потоки); нейронний процесор (NPU) Intel AI Boost
Intel Core Ultra 7 155H 1,4 ГГц (кеш-пам’ять 24 МБ, до 4,8 ГГц, 16 ядер / 22 потоки); нейронний процесор (NPU) Intel AI Boost
|
Графіка
|
NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків
NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуків
NVIDIA GeForce RTX 4060 для ноутбуків
|
Операційна система
|
Windows 11 Pro
|
Дисплей
|
16-дюймовий OLED-дисплей ROG Nebula, 2,5K (2560×1600), 240 Гц / 0,2 мс, 100% DCI-P3, G-SYNC, VESA DisplayHDR True Black 500, Pantone Validation, Delta E < 1, Dolby Vision
16-дюймовий дисплей ROG Nebula IPS-класу, 2,5K (2560 × 1600), 240 Гц / 3 мс, 100% DCI-P3, G-SYNC, VESA DisplayHDR True Black 500, Pantone Validation, Delta E < 1, Dolby Vision
|
Пам’ять
|
До 32 ГБ LPDDR5X-7467 МГц (на платі)
|
Накопичувачі
|
До 4 ТБ (2 ТБ + 2 ТБ) SSD M.2 2280 PCIe 4.0
|
Клавіатура
|
1-зонне RGB-підсвічування
|
Звук
|
Стереодинаміки
Інтелектуальний підсилювач
Dolby Atmos
Hi-Res Audio
Двостороннє інтелектуальне шумозаглушення
|
Wi-Fi / Bluetooth
|
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth v5.3
|
Порти
|
1 x Thunderbolt 4 (підтримка DisplayPort / Power Delivery)
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 (підтримка DisplayPort / Power Delivery)
2 x Type-A USB 3.2 Gen 2
1 x HDMI 2.1
1 x картридер SD (UHS-II)
1 x аудіовихід
|
Акумулятор
|
90 Вт·год
|
Розміри
|
35,4 x 24,6 x 1,49 ~ 1,74 см
|
Маса
|
1,85 кг
Ціна та доступність
ROG Zephyrus G16 (2024) вже доступний в Україні за ціною від 89 999 гривень.
Топова конфігурація з OLED-дисплеєм, процесором Intel Core Ultra 9 185H, ноутбучною відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4070, 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X-7467 і твердотільним накопичувачем на 1 ТБ коштує 124 999 грн. Придбати її можна в офіційному інтернет-магазині ASUS Україна та в різних авторизованих роздрібних магазинах.