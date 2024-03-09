Zephyrus G16 оснащений OLED-дисплеєм ROG Nebula з високою точністю передачі кольору та технологією G-SYNC, інформує 24 Канал. Попри ультрапортативний дизайн, він забезпечує ефективне охолодження завдяки системі з трьома вентиляторами та передовим технологіям охолодження, включаючи рідкометалеві та випарні камери в окремих конфігураціях.

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Що всередині?

Під капотом тонкого Zephyrus G16 ховаються потужні можливості, що забезпечуються процесором Intel Core Ultra 9 185H та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4090. Ці компоненти, за словами виробника, гарантують виняткову продуктивність в ігрових і творчих програмах.

Крім того, пристрій підтримує підтримує такі інструменти ШІ, як Omniverse і Stable Diffusion, що дозволяють швидко генерувати локальні зображення, прискорювати редагування та рендеринг відео.

Zephyrus G16 оснащений OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2,5K, частотою оновлення 240 Гц і технологією G-SYNC. Ці OLED-панелі забезпечують чудову контрастність і точність передачі кольору, сертифіковані за стандартом VESA DisplayHDR True Black 500, що підходить як для геймерів, так і для творців контенту.



ASUS Zephyrus G16 (2024) / Фото ASUS

За охолодження в Zephyrus G16 відповідають передові рішення серед яких рідкометалевий термоінтерфейс, Arc Flow Fans та система з трьома вентиляторами.

До речі, моделі з флагманськими картами NVIDIA GeForce RTX 4080 і RTX 4090 оснащені додатковими випарними камерами для підвищення ефективності охолодження.

Технічні характеристики ASUS Zephyrus G16

Процесор Intel Core Ultra 9 185H 2,3 ГГц (кеш-пам’ять 24 МБ, до 5,1 ГГц, 16 ядер / 22 потоки); нейронний процесор (NPU) Intel AI Boost Intel Core Ultra 7 155H 1,4 ГГц (кеш-пам’ять 24 МБ, до 4,8 ГГц, 16 ядер / 22 потоки); нейронний процесор (NPU) Intel AI Boost Графіка NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуків NVIDIA GeForce RTX 4060 для ноутбуків Операційна система Windows 11 Pro Дисплей 16-дюймовий OLED-дисплей ROG Nebula, 2,5K (2560×1600), 240 Гц / 0,2 мс, 100% DCI-P3, G-SYNC, VESA DisplayHDR True Black 500, Pantone Validation, Delta E < 1, Dolby Vision 16-дюймовий дисплей ROG Nebula IPS-класу, 2,5K (2560 × 1600), 240 Гц / 3 мс, 100% DCI-P3, G-SYNC, VESA DisplayHDR True Black 500, Pantone Validation, Delta E < 1, Dolby Vision Пам’ять До 32 ГБ LPDDR5X-7467 МГц (на платі) Накопичувачі До 4 ТБ (2 ТБ + 2 ТБ) SSD M.2 2280 PCIe 4.0 Клавіатура 1-зонне RGB-підсвічування Звук Стереодинаміки Інтелектуальний підсилювач Dolby Atmos Hi-Res Audio Двостороннє інтелектуальне шумозаглушення Wi-Fi / Bluetooth Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v5.3 Порти 1 x Thunderbolt 4 (підтримка DisplayPort / Power Delivery) 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 (підтримка DisplayPort / Power Delivery) 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 1 x HDMI 2.1 1 x картридер SD (UHS-II) 1 x аудіовихід Акумулятор 90 Вт·год Розміри 35,4 x 24,6 x 1,49 ~ 1,74 см Маса 1,85 кг

Ціна та доступність

ROG Zephyrus G16 (2024) вже доступний в Україні за ціною від 89 999 гривень.

Топова конфігурація з OLED-дисплеєм, процесором Intel Core Ultra 9 185H, ноутбучною відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4070, 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X-7467 і твердотільним накопичувачем на 1 ТБ коштує 124 999 грн. Придбати її можна в офіційному інтернет-магазині ASUS Україна та в різних авторизованих роздрібних магазинах.

Зверніть увагу! А ми вже готуємо для вас огляд ноутбука ROG Zephyrus G16 (2024) (цей текст саме пишеться на ньому) і вже найближчим часом опублікуємо наші враження та живі фото пристрою.