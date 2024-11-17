Дані з "Вояджера-2" вирішили 38-річну загадку про магнітосферу Урана

Архівні дані місії NASA "Вояджер-2" розв'язали багаторічну загадку про незвичайну поведінку магнітосфери Урана, давши змогу краще зрозуміти динамічне середовище планети та її супутників.

На відміну від інших планет Сонячної системи, магнітосфера Урана виявилася сильно стиснутою, збідненою на плазму і оточеною надзвичайно інтенсивним радіаційним поясом, який поступається лише поясу Юпітера. Новий аналіз архівних даних "Вояджера-2" пояснив цю аномалію як результат рідкісної космічної події, повідомляє 24 Канал з посиланням на NASA.

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Нагадаємо, що у 1986 році "Вояджер-2" став першим і єдиним космічним апаратом, який пролетів повз Уран, отримавши дані про магнітосферу планети, які десятиліттями спантеличували науковців.

Деталі дослідження

Дослідження показало, що стиснений стан магнітосфери Урана трапляється лише близько 4% часу. "Вояджер-2" пролітав повз планету під час однієї з таких рідкісних подій, спричиненої потужним сонячним вітром за кілька днів до прольоту. Сонячний вітер стиснув магнітосферу Урана, витіснив плазму – іони води, випромінювані його супутниками – і тимчасово посилив його радіаційний пояс.



Магнітосфера Урана в уявленні художника / Фото NASA/JPL-Caltech

Цей час призвів до попередніх припущень, що система Урана була геологічно неактивною, оскільки відсутність плазми вказувала на те, що його супутники мертві. Однак нові дані вказують на те, що магнітосфера і місячна система більшу частину часу поводяться динамічно, більш тісно узгоджуючись з магнітосферною динамікою Землі.

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Це відкриття дає нові можливості для майбутніх досліджень. Тепер, коли стало відомо, що система Урана є більш динамічною і потенційно геологічно активною, вчені прагнуть дослідити, що знаходиться під таємничими хмарами планети і навколо її загадкових супутників.