Що сталося

Усі три супутники типу CubeSat, відомі як Binar-2, Binar-3 і Binar-4, увійшли в атмосферу набагато раніше, ніж планувалося. Вони пропрацювали лише два місяці – третину від запланованого терміну. Це залишило вчених без очікуваних наукових даних, задля яких запускали ці апарати, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Conversation.

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Причина цієї невдачі в тому, що наше Сонце переживає період високої активності, який проявляється в численних спалахах та викидах матерії, які часом спрямовуються в наш бік. Супутники Binar – далеко не єдина жертва, адже не так давно подібна доля спіткала й супутники Starlink, які впали в атмосферу й згоріли майже відразу після свого запуску.

Для супутників на низькій навколоземній орбіті найпоширенішим наслідком сонячної активності є те, що додаткова енергія поглинається зовнішньою атмосферою, спричиняючи її роздування назовні. В результаті всі супутники, що знаходяться на відстані менше 1 000 кілометрів від Землі, відчувають значне збільшення атмосферного опору. Ця сила порушує їхню орбіту й змушує падати до поверхні планети.

Серед відомих об'єктів у цьому регіоні — Міжнародна космічна станція та вже згадане сузір'я Starlink. Але вони мають двигуни для протидії цьому ефекту й корегування своєї орбіти. Маленькі апарати Binar двигунів не мали, а тому не змогли протистояти цій загрозі.

Що відомо про космічну програму Binar

Binar – це програма супутникових досліджень, що працює в Університеті Кертіна. Вона має на меті поглибити наше розуміння Сонячної системи та знизити бар'єр для роботи в космосі.

Програма розпочала роботу в той час, коли новий сонячний цикл ще не розпочався, а активність зорі була відносно низькою. За таких умов десятисантиметровий супутник-куб Binar-1 стартував на висоті 420 кілометрів і пропрацював на орбіті 364 дні.

Наступні місії програми були трьома однаковими за розміром супутниками CubeSat. Очікувалося, що вони пропрацюють приблизно шість місяців завдяки новим розгорнутим сонячним батареям.