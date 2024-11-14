Китайські дослідники, використовуючи дані марсохода "Чжучжун", виявили значні геологічні утворення, які можуть свідчити про наявність стародавнього океану в північній півкулі Марса повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature.

Читайте на сайті SpaceX хоче розгорнути Starlink навколо Марса

Це відкриття є значним проривом у планетарній науці, оскільки припускає, що мільярди років тому на нині висохлій планеті існували великі водойми.

Вивчення Марса

Запущений у 2021 році, "Чжучжун" приземлився на марсіанському плато Утопія, де пройшов приблизно 2 кілометри, збираючи геологічні дані та вивчаючи осадові утворення на предмет наявності води або льоду.

Бортові камери марсохода і радар, що проникає в ґрунт, у поєднанні з даними дистанційного зондування з марсіанських орбітальних апаратів, виявили ознаки наявності води, зокрема кратероподібні западини, жолоби, канали і грязьові вулкани.

За словами Бо Ву, професора Гонконгського політехнічного університету, та його дослідницької групи, ці геологічні утворення узгоджуються з існуванням берегової лінії на стародавньому Марсі.

Що відомо про ймовірний марсіанський Океан

Дослідницька група вивчила склад відкладів і дійшла висновку, що марсіанський океан, ймовірно, існував близько 3,68 мільярда років тому. У цей період на дні океану почали формуватися мінерали, такі як гідратований кремнезем, що свідчить про багате на воду середовище.

Співавтор дослідження Сергій Красильников пояснив, що високий вміст мулу у воді сприяв утворенню шаруватих осадових структур. Протягом періоду від 10 000 до 100 000 років океан замерзав, що призвело до ерозії берегової лінії, яка зрештою висохла близько 260 мільйонів років потому.

Не всі згодні з висновками китайських науковців

Однак деякі вчені поставилися до висновків дослідження з обережністю. Доцент Університету Пенсильванії Бенджамін Карденас поставив під сумнів, що ерозія протягом мільярдів років могла залишити якийсь слід на крихкому узбережжі. У відповідь професор Ву припустив, що удари астероїдів могли підняти ці особливості, зберігши їх у часі.

Дивіться також Один із найбільших зорепадів року наближається до свого піку: коли та як дивитися

Розуміння водного минулого Марса може стати ключем до оцінки його придатності для життя. Якщо на Марсі колись була рідка вода, вона могла підтримувати життя. Вчені продовжують з'ясовувати, чому ця вода врешті-решт зникла, ймовірно, витіснена в космос інтенсивними сонячними бурями від молодого Сонця, які позбавили планету щільної атмосфери.