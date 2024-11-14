Китайские исследователи, используя данные марсохода "Чжучжун", обнаружили значительные геологические образования, которые могут свидетельствовать о наличии древнего океана в северном полушарии Марса сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature.

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Это открытие является значительным прорывом в планетарной науке, поскольку предполагает, что миллиарды лет назад на ныне высохшей планете существовали большие водоемы.

Изучение Марса

Запущенный в 2021 году, "Чжучжун" приземлился на марсианском плато Утопия, где прошел примерно 2 километра, собирая геологические данные и изучая осадочные образования на предмет наличия воды или льда.

Бортовые камеры марсохода и радар, проникающий в грунт, в сочетании с данными дистанционного зондирования с марсианских орбитальных аппаратов, обнаружили признаки наличия воды, в частности кратероподобные впадины, желоба, каналы и грязевые вулканы.

По словам Бо Ву, профессора Гонконгского политехнического университета, и его исследовательской группы, эти геологические образования согласуются с существованием береговой линии на древнем Марсе.

Что известно о вероятном марсианском Океане

Исследовательская группа изучила состав отложений и пришла к выводу, что марсианский океан, вероятно, существовал около 3,68 миллиарда лет назад. В этот период на дне океана начали формироваться минералы, такие как гидратированный кремнезем, что свидетельствует о богатой на воду среде.

Соавтор исследования Сергей Красильников объяснил, что высокое содержание ила в воде способствовало образованию слоистых осадочных структур. В течение периода от 10 000 до 100 000 лет океан замерзал, что привело к эрозии береговой линии, которая в конце концов высохла около 260 миллионов лет спустя.

Не все согласны с выводами китайских ученых

Однако некоторые ученые отнеслись к выводам исследования с осторожностью. Доцент Университета Пенсильвании Бенджамин Карденас поставил под сомнение, что эрозия в течение миллиардов лет могла оставить какой-то след на хрупком побережье. В ответ профессор Ву предположил, что удары астероидов могли поднять эти особенности, сохранив их во времени.

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Понимание водного прошлого Марса может стать ключом к оценке его пригодности для жизни. Если на Марсе когда-то была жидкая вода, она могла поддерживать жизнь. Ученые продолжают выяснять, почему эта вода в конце концов исчезла, вероятно, вытеснена в космос интенсивными солнечными бурями от молодого Солнца, которые лишили планету плотной атмосферы.