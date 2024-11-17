В отличие от других планет Солнечной системы, магнитосфера Урана оказалась сильно сжатой, обедненной на плазму и окруженной чрезвычайно интенсивным радиационным поясом, который уступает лишь поясу Юпитера. Новый анализ архивных данных "Вояджера-2" объяснил эту аномалию как результат редкого космического события, сообщает 24 Канал со ссылкой на NASA.

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Напомним, что в 1986 году "Вояджер-2" стал первым и единственным космическим аппаратом, который пролетел мимо Урана, получив данные о магнитосфере планеты, которые десятилетиями озадачивали ученых.

Детали исследования

Исследование показало, что сжатое состояние магнитосферы Урана случается лишь около 4% времени. "Вояджер-2" пролетал мимо планеты во время одного из таких редких событий, вызванного мощным солнечным ветром за несколько дней до пролета. Солнечный ветер сжал магнитосферу Урана, вытеснил плазму – и ионы воды, излучаемые его спутниками – и временно усилил его радиационный пояс.



Магнитосфера Урана в представлении художника / Фото NASA/JPL-Caltech

Это время привело к предыдущим предположениям, что система Урана была геологически неактивной, поскольку отсутствие плазмы указывало на то, что его спутники мертвы. Однако новые данные указывают на то, что магнитосфера и лунная система большую часть времени ведут себя динамично, более тесно согласуясь с магнитосферной динамикой Земли.

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Это открытие дает новые возможности для будущих исследований. Теперь, когда стало известно, что система Урана является более динамичной и потенциально геологически активной, ученые стремятся исследовать, что находится под таинственными облаками планеты и вокруг ее загадочных спутников.