Як користуватися Android Auto: все, що потрібно знати

Android Auto – це зручна функція, доступна на більшості смартфонів Android та сучасних авто. Вона об'єднує телефон та комп'ютер авто створюючи єдиний центр керування, зручний для водія.

Ця стаття від Техно 24 допоможе вам розібратися з основними принципами використання Android Auto, дасть кілька корисних порад та розкриє найбільш потрібні функції.

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Що таке Android Auto?

Android Auto – це програма Google, яка дозволяє використовувати певні функції пристроїв Android у вашому автомобілі, по суті, замінюючи інформаційно-розважальну систему вашого автомобіля інтерфейсом Google.

Якщо попередні версії включали окремий застосунок для телефону, то тепер вам потрібен автомобіль з комп'ютером, який підтримує Android Auto.

Вимоги до Android Auto

Якщо ваш автомобіль не сумісний, ви можете скористатися режимом водіння Google Assistant на телефоні.

Щоб використовувати Android Auto, вам знадобляться:

Телефон Android із сервісами Google Play під керуванням Android 8.0 (Oreo) або новішої версії для дротового підключення.

Для бездротового з'єднання Android Auto потрібен телефон Android з ОС Android 11 або новішої версії. Для смартфонів Google Pixel і Samsung потрібна Android 10, а для Samsung Galaxy S8, S8+ і Note 8 - Android 9.0.

Сумісний автомобіль або стереосистема. (Зазвичай доступні для моделей, починаючи з 2016 року випуску).

Високоякісний USB-кабель для підключення телефону до автомобіля.

Активне з'єднання для передачі даних для таких функцій, як навігація на Картах Google і потокове відтворення музики. Офлайн-карти та завантажений вміст можна використовувати без підключення до мережі.

Як отримати Android Auto

Android Auto тепер є системною програмою, доступною в меню "Налаштування" вашого телефону, якщо ви використовуєте Android 10 або новішу версію. Перейдіть до "Налаштування" > "Підключені пристрої" > "Параметри з'єднання" > "Android Auto". Для телефонів з Android 9 або новішої версії завантажте програму Android Auto з Google Play Store.

Як налаштувати Android Auto

Заведіть автомобіль і підключіть телефон до USB-порту автомобіля. Якщо ви налаштовуєте Android Auto вперше, дотримуйтесь підказок на телефоні, щоб надати необхідні дозволи. Якщо екран привітання не з'являється, знайдіть піктограму Android Auto на головному дисплеї (HUD) і торкніться її. Піктограма також може бути в меню інформаційно-розважальної програми автомобіля. Для бездротового налаштування спочатку підключіть телефон до автомобіля через Bluetooth. Якщо автомобіль підтримує бездротовий зв'язок Android Auto, ви побачите екран привітання або піктограму Android Auto на дисплеї HUD. Для початкового налаштування рекомендується спочатку встановити дротове з'єднання.

Якщо автомобіль не виявляє Android Auto автоматично, перейдіть до "Налаштування" > "Підключені пристрої" > "Параметри підключення" > "Android Auto" на телефоні, торкніться "Підключити автомобіль" і дотримуйтесь інструкцій.

Як користуватися Android Auto

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!

Android Auto надає доступ до навігації, дзвінків, текстових повідомлень і музичних програм. Основні функції включають:

Вкладка "Навігація": Доступ до встановлених навігаційних програм, таких як Карти Google, додавання пунктів призначення та пошук таких об'єктів, як заправки та ресторани.

Доступ до встановлених навігаційних програм, таких як Карти Google, додавання пунктів призначення та пошук таких об'єктів, як заправки та ресторани. Вкладка "Телефон": Перегляд ярликів для журналу викликів, вибраного та контактів.

Перегляд ярликів для журналу викликів, вибраного та контактів. Вкладка "Музика": Доступ до мультимедійних програм, вибір потокових музичних сервісів, подкастів та Audible. Перемикайтеся між службами, торкаючись піктограми.

Програми обміну повідомленнями, такі як WhatsApp і Telegram, можна використовувати з голосовими командами для надсилання повідомлень і отримання сповіщень, на які можна відповідати за допомогою Google Асистента.

Налаштування макета

Ви можете налаштувати макет, щоб полегшити керування:

Перемикайтеся між поданнями програм і сіткою для полегшення доступу.

Розділіть екран, щоб додати музику або чат, а також третє вікно на великих екранах HUD.

Голосові команди Google Assistant покращують досвід керування автомобілем, дозволяючи змінювати пункти призначення, шукати найближчі сервіси, пропускати пісні, здійснювати дзвінки та відповідати на повідомлення, не торкаючись екрана.

Основні налаштування Android Auto

Налаштуйте параметри запуску та відображення, асистента Google, обміну повідомленнями тощо. Автомобільні налаштування включають такі функції, як резюме повідомлень зі штучним інтелектом та мапи електромобілів для пошуку місць зарядки.

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Виконавши ці кроки, ви тепер знаєте, як користуватися Android Auto у своєму автомобілі. Це неймовірно корисна функція, але завжди віддавайте перевагу безпеці, використовуючи голосові команди, щоб мінімізувати відволікання на дорозі.