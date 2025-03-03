Зонд Blue Ghost розгорнув антену і прислав перше відео з Місяця
- Зонд Blue Ghost компанії Firefly Aerospace успішно здійснив посадку на Місяць 2 березня 2025 року, розгорнув антену і надсилає на Землю фото та відео.
- На борту апарата встановлено 10 експериментальних приладів NASA для різних наукових досліджень, включаючи вимірювання теплового потоку і вплив місячного пилу.
- Команда готується до збору даних протягом наступних двох тижнів, а також планує зафіксувати повне місячне затемнення 14 березня.
Апарат компанії Firefly Aerospace напередодні здійснив успішну посадку на поверхні супутника Землі. Це історична подія, адже це перший зонд приватної компанії, якому вдалося повноцінно сісти на Місяць, залишитися цілим і продовжити роботу. Тепер команда готується до експериментів, а Blue Ghost надсилає на Землю фото та відео.
Нагадаємо, що посадка апарата відбулася 2 березня 2025 року о 10:34 за київським часом в районі Моря Криз (Mare Crisium) на видимому боці супутника Землі. Про це 24 Канал розповідав раніше, а також про місію Blue Ghost і завдання, які виконуватиме зонд.
А тим часом Blue Ghost передав фото Землі з поверхні Місяця
Наразі апарат розгорнув антену X-діапазону, що дозволить команді швидше передавати зображення та відео високої чіткості, а також наукові дані на Землю.
Наступні два тижні для Blue Ghost та команди місії будуть насиченими, оскільки фахівці працюватимуть над збором і передачею всіх наукових даних від 10 наукових приладів, встановлених на Blue Ghost.
Яке обладнання є на борту
На борту Blue Ghost змонтовано 10 експериментальних приладів NASA:
- Next Generation Lunar Retroreflector – ретрофлектор для точного вимірювання відстані між Землею і Місяцем.
- Regolith Adherence Characterization – тестування впливу місячного пилу на різні матеріали.
- Lunar Environment Heliospheric X-ray Imager – вивчення сонячного вітру та магнітосфери Землі.
- Lunar Instrumentation for Subsurface Thermal Exploration – бур, що проникне на глибину 3 метри для вимірювання теплового потоку.
- Electrodynamic Dust Shield – технологічний експеримент із захисту від місячного пилу.
- Radiation Tolerant Computer System – перевірка стійкості електроніки до космічного випромінювання.
- Lunar Magnetotelluric Sounder – визначення електропровідності місячної поверхні.
- Lunar PlanetVac – система збору зразків ґрунту за допомогою стисненого газу.
- Stereo Cameras for Lunar Plume-Surface Studies – камера, що аналізуватиме вплив двигунів посадкового модуля на поверхню Місяця.
- Lunar GNSS Receiver Experiment – тестування можливості використання навігаційних супутників Землі для орієнтації на Місяці.
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Рекомендуємо відзначити у своїх календарях 14 березня. Адже Firefly Aerospace планує за допомогою Blue Ghost зняти повне місячне затемнення, коли тінь Землі повністю закриє Сонце над горизонтом Місяця.