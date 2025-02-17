Американський модуль Firefly Aerospace вийшов на орбіту Місяця: відома дата посадки на супутник

Компанія Firefly Aerospace, у розвитку якої брав активну участь український підприємець Максим Поляков, повідомила про успішний вихід посадкового модуля Blue Ghost на орбіту Місяця. Для цього було здійснено гальмування, що потребувало чотирихвилинного запуску двигунів. Посадка на поверхню супутника запланована на 2 березня.

Ця подія стане знаковою для США, оскільки американські посадкові модулі не здійснювали успішних місій на Місяць понад 50 років, за винятком торішнього невдалого приземлення Intuitive Machines, повідомляє 24 Канал.

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NASA уклало контракт з Firefly Aerospace на розробку посадкового модуля у 2021 році в межах комерціалізації послуг з доставки вантажів на Місяць. Вартість угоди становила 93,3 мільйона доларів, а місія передбачала транспортування 94 кілограмів корисного навантаження.



Селфі з місячно-орбітального апарату Blue Ghost / Фото Firefly Aerospace

Запуск модуля планувався на 2023 рік, однак фактично він відбувся 15 січня 2025 року. З огляду на змінні суми контрактів NASA, остаточна вартість місії могла зрости.

Японський сусід

Окрім Blue Ghost, разом із ним на ракеті SpaceX Falcon 9 до Місяця було відправлено ще один посадковий модуль – Resilience, створений японською компанією ispace. Його траєкторія відрізняється, і він вийде на орбіту супутника приблизно через 3,5 місяця.

Сумнівний успіх Odysseus

Попередній американський місячний модуль Odysseus компанії Intuitive Machines здійснив умовно успішну посадку у лютому 2024 року. Під час приземлення він зачепився за поверхню і перекинувся на бік, що ускладнило заряджання його батарей.

Попри це, місія стала першою м’якою посадкою американського апарата на Місяць за останні пів століття. Якщо Firefly Aerospace вдасться здійснити посадку точніше та технічно досконаліше, це стане важливим досягненням у космічній історії США.

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До речі, 26 лютого компанія Intuitive Machines планує запустити ще один апарат – Athena, який стане її другою спробою висадки на Місяць. Очікується, що цього разу інженери врахували попередні недоліки.