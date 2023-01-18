Bloomberg : Apple відклала випуск легких AR-окулярів на невизначений термін

Apple Inc. через технічні проблеми відклала випуск легких окулярів доповненої реальності, які могли стати новим революційним продуктом і потіснити iPhone. Замість них компанія зосередиться на випуску двох моделей більш громіздких VR/AR-гарнітур з батареєю, яку потрібно буде носити в кишені.

Apple планувала представити елегантні AR-окуляри у 2023 році, потім запуск було відкладено приблизно до 2025 року. Тепер усі дати і терміни взагалі скасовано, проєкт, як кажуть інсайдери, буквально "поставлено на паузу". Причина – нерозв'язні технічні складнощі.

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Плани Apple на революційний ґаджет

Спочатку компанія розраховувала випустити легкі AR-окуляри після дебюту своєї гарнітури змішаної реальності, яка поєднує в собі як AR, так і віртуальну реальність. Розробка цієї гарнітури йде за графіком і її старша версія буде представлена цього року.

Дешевша версія гарнітури з іншими комплектуючими і ціною приблизно в 2 рази нижчою з'явиться на ринку до кінця 2024 року або навіть у 2025 році. А ось легкі AR-окуляри можуть зовсім не дістатися до ринку.

Як заявляє аналітик Bloomberg Марк Гурман, компанія усвідомила, що поточний рівень розвитку технологій не дасть їй змоги створити дійсно проривний продукт, який міг би стати заміною смартфонів.

Apple зосередиться на тому, щоб наздогнати конкурентів і випустити VR-гарнітуру, яка матиме режим роботи в змішаній реальності. Пристрій, який вийде на ринок цього року, коштуватиме близько 3 тисяч доларів, що відразу робить його дуже нішевим продуктом.

Чому так дорого?

Висока ціна пов'язана з використанням передових дисплеїв із високою роздільною здатністю, понад 10 камер, датчиків для визначення того, куди дивиться користувач, а також процесора M2 класу Mac і спеціального чипа для обробки візуальних ефектів AR і VR. Apple прагне знизити ціну наступного пристрою змішаної реальності, використовуючи чіпи, які застосовуються в iPhone, а не компоненти, які використовуються в більш дорогих комп'ютерах Mac. У такому разі ціна може наблизитися до 1500 доларів.

Заявки на товарні знаки, подані Apple, підтверджують стратегію випуску лінійки продуктів. У документах є імена Reality Pro і Reality One. Назва Pro, ймовірно, відноситься до першої, дорожчої моделі, а One – до дешевшої моделі, яка з'явиться через 1-2 роки. Також є заявка на товарний знак Reality Processor, що натякає на назву чіпа.

Відомо, що гарнітура змішаної реальності від Apple використовуватиме дисплеї для створення всеосяжного середовища віртуальної реальності та наскрізні камери для імітації ефекту доповненої реальності. Це набагато простіше, ніж технологія, необхідна для створення пристрою тільки для доповненої реальності, схожого на звичайні окуляри.

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Ідеальний продукт до якого прагне компанія

В кінцевому підсумку Apple розглядає менш громіздкі окуляри доповненої реальності як продукт, який може замінити iPhone, перемістивши основні функції смартфона в поле зору користувача. Такий пристрій може дозволити користувачам бачити вхідні повідомлення, прокладати маршрути на карті, здійснювати і приймати телефонні дзвінки або робити фотографії. Але чи з'явиться коли-небудь на ринку ця заміна iPhone, тепер неясно.

Нагадаємо, що раніше від спроби реалізації схожого ґаджета відмовилася Google. Її експерименти з Google Glass показали, що прориву за нинішніх технологій не буде, а без нього продукт не має серйозних ринкових перспектив.