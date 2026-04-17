З 2029 року Apple може почати використовувати новий тип чіпів

TSMC працює над новим поколінням чипів менше 1 нм і планує запустити тестове виробництво вже у 2029 році. Це може відкрити шлях до ще потужніших iPhone та Mac у наступному десятилітті.

Компанія Apple традиційно першою отримує новітні процесори завдяки співпраці з TSMC. І хоча індустрія лише починає освоювати 2-нм техпроцес, виробник уже готує наступний крок – субнанометрові чипи. Про це пише Digital trends.

Що відомо про перехід до чипів менше 1 нм?

Перехід до нових технологій відбуватиметься поступово. Наступним етапом стане техпроцес 1,4 нм, який планують запустити у 2028 році. Очікується, що він забезпечить приблизно на 15 відсотків вищу продуктивність і на 30 відсотків кращу енергоефективність у порівнянні з попереднім поколінням.

Після цього TSMC має перейти до виробництва чипів менше 1 нм. Для цього компанія вже готує виробничі потужності, зокрема об’єкти в Тайвані. На етапі тестового виробництва у 2029 році планується випуск близько 5000 кремнієвих пластин на місяць.

Як пише Digitimes, для Apple це означає можливість створювати ще потужніші процесори з більшою щільністю транзисторів. Такі чипи можуть лягти в основу майбутніх iPhone і Mac початку 2030-х років.

Головна причина розвитку цієї технології – зростання вимог до обчислювальної потужності. Сучасні додатки, особливо ті, що використовують штучний інтелект на пристрої, потребують більше ресурсів. Нові техпроцеси дозволяють підвищувати продуктивність без значного збільшення споживання енергії.

Втім, перехід до субнанометрових чипів пов’язаний із труднощами. Однією з ключових проблем залишається вихід придатних кристалів, а також висока вартість виробництва. Через це такі процесори, ймовірно, спочатку використовуватимуть лише у найдорожчих пристроях.

Попри зменшення розмірів чипів, ціни на флагманські гаджети можуть продовжити зростати, оскільки виробництво нових технологій потребує значних інвестицій.