Компания Apple традиционно первой получает новейшие процессоры благодаря сотрудничеству с TSMC. И хотя индустрия только начинает осваивать 2-нм техпроцесс, производитель уже готовит следующий шаг – субнанометровые чипы. Об этом пишет Digital trends.

Смотрите также В Apple вспомнили неудачные продукты и объяснили успех MacBook Neo

Что известно о переходе к чипам менее 1 нм?

Переход к новым технологиям будет происходить постепенно. Следующим этапом станет техпроцесс 1,4 нм, который планируют запустить в 2028 году. Ожидается, что он обеспечит примерно на 15 процентов более высокую производительность и на 30 процентов лучшую энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением.

После этого TSMC должна перейти к производству чипов менее 1 нм. Для этого компания уже готовит производственные мощности, в частности объекты в Тайване. На этапе тестового производства в 2029 году планируется выпуск около 5000 кремниевых пластин в месяц.

Как пишет Digitimes, для Apple это означает возможность создавать еще более мощные процессоры с большей плотностью транзисторов. Такие чипы могут лечь в основу будущих iPhone и Mac начала 2030-х годов.

Главная причина развития этой технологии – рост требований к вычислительной мощности. Современные приложения, особенно те, что используют искусственный интеллект на устройстве, требуют больше ресурсов. Новые техпроцессы позволяют повышать производительность без значительного увеличения потребления энергии.

Впрочем, переход к субнанометровым чипам связан с трудностями. Одной из ключевых проблем остается выход годных кристаллов, а также высокая стоимость производства. Поэтому такие процессоры, вероятно, сначала будут использовать только в самых дорогих устройствах.

Несмотря на уменьшение размеров чипов, цены на флагманские гаджеты могут продолжить расти, поскольку производство новых технологий требует значительных инвестиций.