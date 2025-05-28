Apple може відмовитись від випуску iOS 19․ Ось що вийде натомість

Останні чутки стверджують, що Apple готує масштабну зміну в нумерації своїх операційних систем. Очікується, що цієї осені ми вже не отримаємо iOS 19. Але що ж тоді буде замість неї?

Радикальний стрибок у нумерації

Якщо цей витік правдивий, то Apple готується порушити власну традицію послідовної нумерації операційних систем і перейти від iOS 18 одразу до iOS 26. За даними Bloomberg, компанія оголосить про це 9 червня на конференції WWDC 2025. Зміни торкнуться не лише iPhone: очікується, що оновлену нумерацію отримають всі платформи – iPadOS 26 замість iPadOS 19, а також watchOS 26, macOS 26, tvOS 26 та навіть visionOS 26, хоча ця операційна система наразі має лише дві версії, повідомляє 24 Канал.

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Цей стрибок уперед покликаний усунути плутанину, яка виникала через різні номери версій операційних систем на різних пристроях. Apple вирішила вирівняти номери ОС відповідно до календарного року – подібно до того, як це давно роблять автовиробники або видавці ігор на кшталт Electronic Arts із серією FC (раніше FIFA). Крім того, раніше те ж саме зробила Samsung, коли перейшла з Galaxy S10 на Galaxy S20 саме за такою ж логікою у 2020 році. Microsoft зробила те саме з Windows ще раніше, хоча Windows 11 уже вибивається з цієї послідовності.

Таким чином число в назві операційних систем тепер означатиме не номер покоління, а рік. Випускаючи ОС у кінці 2025 року, основний життєвий цикл системи припадає на 2026 рік. Система, що вийде у 2026-му буде названа як "iOS 27", бо її життєвий цикл припадає на 2027 рік.

Очікується, що за зміною нумерації стоїть не лише маркетингова ідея, а й прагнення Apple до створення єдиного, цілісного користувацького інтерфейсу для всіх пристроїв. За словами Марка Гурмана з Bloomberg, компанія планує серйозний редизайн ОС, включно з новими "бульбашковими" іконками для додатків і новими "скляними" елементами інтерфейсу на iPhone, Mac, iPad і навіть Apple Watch.

Такий підхід має зробити досвід користування продукцією Apple більш послідовним і зручним. Але для багатьох користувачів, які звикли до нинішньої візуальної мови, це може виявитися неочікуваним і навіть дратівливим кроком. Повний ефект від змін стане очевидним лише ближче до осені, коли Apple зазвичай випускає фінальні версії оновлень.

Велика ставка робиться і на вдосконалення функціональності – особливо в контексті iPad.

Очікується, що iPadOS отримає більше "настільного" досвіду, ближчого до macOS. Це може включати в себе нові можливості багатозадачності та гнучкіше управління вікнами – чого давно очікують власники iPad з клавіатурами Magic Keyboard.

Apple Vision Pro також отримає оновлення з версії visionOS 2 одразу до visionOS 26, що підкреслює загальну концепцію уніфікації.

До того ж, за останніми чутками, Apple може додати новий режим живого перекладу для AirPods у зв’язці з Siri, а також дозволити інтеграцію сторонніх ШІ-платформ на зразок OpenAI та Anthropic у свою екосистему Apple Intelligence.

Компанія поки не коментує ці чутки, але якщо вони справдяться, то зміна назви з iOS 18 на iOS 26 стане наймасштабнішим ребрендингом в історії платформи.