Apple змінить вигляд головного екрана в iPhone уже в найближчій iOS 18

Наближається справжня "революція" від Apple. Компанія планує змінити зовнішній вигляд головного екрану iPhone за допомогою "більшої кількості опцій налаштування". Станеться це вже в iOS 18, яку називають найбільшим оновленням операційної системи якщо не за весь час, то принаймні за останні кілька років.

Чого чекати

Згідно з новими чутками, Apple дозволить користувачам більш гнучко налаштовувати домашній екран на iPhone. Хоча Марк Гурман з Bloomberg не надає жодних подробиць про це, додаткові деталі вдалося отримати виданню 9to5mac.

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Згідно з публікацією, яка з'явилася 24 березня, користувачі iPhone зможуть вільно розміщувати іконки додатків на сітці, що вперше зробить можливими прогалини на екрані. Для багатьох користувачів Android це може стати великим сюрпризом, але iOS усі ці роки мала це дивне обмеження, тоді як операційна система від Google дозволяє розмістити ярлики застосунків у будь-якій точці екрана.

Хоча це фактично незначна дрібниця, вона може дати власникам iPhone більше свободи в оформленні зручного віртуального простору на власних пристроях.

Крім того, можуть з'явитися й інші функції, про які ми навіть не підозрюємо. Хоча Apple і любить говорити про інновації, вона часто бере вже знайомі ідеї, упаковуючи їх у власне бачення. Тому ми цілком можемо побачити й щось на кшталт гнучкості Android, яку розробники Google впровадили останніми роками. Вона включає можливість використовувати тематичні іконки на пристроях, які підлаштовуються від колір шпалер, створюючи таким чином загальну колірну гаму всієї системи.

Нарешті, iOS 18 може взагалі піти ще далі, й дати нам можливість замінювати іконки додатків на щось своє – власні піктограми, стікери або навіть щось згенероване ШІ.

Говорячи про штучний інтелект, варто зазначити, що iOS 18 не просто так називають чи не найбільшим оновленням в історії, адже операційна система принесе інтегрований ШІ, переліку функцій якого ми ще поки не маємо. І тут ми можемо побачити два варіанти: власну технологію компанії, яку вона зараз, за чутками, розробляє, або Gemini від Google, адже ми чули, що Apple веде переговори про використанні цієї мовної моделі в своїх пристроях.

Очікується, що компанія представить велике оновлення iOS 18 на своєму заході WWDC у червні разом з watchOS 11, tvOS 18, macOS 15 та багатьма іншими.