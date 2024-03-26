Чего ждать

Согласно новым слухам, Apple позволит пользователям более гибко настраивать домашний экран на iPhone. Хотя Марк Гурман из Bloomberg не предоставляет никаких подробностей об этом, дополнительные детали удалось получить изданию 9to5mac.

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Согласно публикации, которая появилась 24 марта, пользователи iPhone смогут свободно размещать иконки приложений на сетке, что впервые сделает возможными пробелы на экране. Для многих пользователей Android это может стать большим сюрпризом, но iOS все эти годы имела это странное ограничение, тогда как операционная система от Google позволяет разместить ярлыки приложений в любой точке экрана.

Хотя это фактически незначительная мелочь, она может дать владельцам iPhone больше свободы в оформлении удобного виртуального пространства на собственных устройствах.

Кроме того, могут появиться и другие функции, о которых мы даже не подозреваем. Хотя Apple и любит говорить об инновациях, она часто берет уже знакомые идеи, упаковывая их в собственное видение. Поэтому мы вполне можем увидеть и что-то вроде гибкости Android, которую разработчики Google внедрили в последние годы. Она включает возможность использовать тематические иконки на устройствах, которые подстраиваются от цвет обоев, создавая таким образом общую цветовую гамму всей системы.

Наконец, iOS 18 может вообще пойти еще дальше, и дать нам возможность заменять иконки приложений на что-то свое – собственные пиктограммы, стикеры или даже что-то сгенерированное ИИ.

Говоря об искусственном интеллекте, стоит отметить, что iOS 18 не просто так называют едва ли не самым большим обновлением в истории, ведь операционная система принесет интегрированный ИИ, перечня функций которого мы еще пока не имеем. И здесь мы можем увидеть два варианта: собственную технологию компании, которую она сейчас, по слухам, разрабатывает, или Gemini от Google, ведь мы слышали, что Apple ведет переговоры об использовании этой языковой модели в своих устройствах.

Ожидается, что компания представит большое обновление iOS 18 на своем мероприятии WWDC в июне вместе с watchOS 11, tvOS 18, macOS 15 и многими другими.