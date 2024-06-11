Величезний крок уперед: Apple представила iOS 18 з набором функцій, які ви захочете спробувати

11:08

Після численних витоків, припущень і домислів, які ширилися інтернетом останні пів року, Apple нарешті розкрила всі майбутні особливості операційної системи iOS 18 для своїх смартфонів. Як і очікувалося, центральне місце у ній займатиме штучний інтелект, який компанія назвала Apple Intelligence, але й без того є дуже багато цікавого.