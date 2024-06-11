Siri порозумнішала: Apple представила оновлену версію асистента зі штучним інтелектом

На конференції WWDC 2024 компанія Apple представила суттєво досконалішу версію свого голосового помічника Siri. Нова Siri, яка тепер працює на базі передової технології генеративного штучного інтелекту Apple Intelligence, обіцяє забезпечити більш природне спілкування та стати ще кориснішою у повсякденних завданнях.

Візуальне та функціональне оновлення

Оновлена Siri відрізняється витонченим візуальним дизайном. При активації Siri тепер сигналізує про свою присутність м'яким підсвічуванням, що робить взаємодію більш інтуїтивно зрозумілою.

Дивіться також Першому в історії iPad виповнилось 14 років: що ми знаємо про планшет, який змінив правила гри

Відповіді голосового асистента стануть багатшими та повнішими, та будуть доповнені інтерактивними картками, які міститимуть додатковий мультимедійний контент. Таке візуальне покращення має на меті зробити взаємодію з Siri більш цікавою та інформативною.

Siri порозумнішала

Одне з найпомітніших досягнень – покращена здатність Siri розуміти і зберігати контекст під час розмови. Це допоможе асистенту запам'ятовувати попередні запити в межах одного сеансу, зменшуючи необхідність користувачам повторюватися.

Таке вдосконалення відбувається завдяки покращеним алгоритмам обробки природної мови, що дозволить Siri надавати відповіді та виконувати завдання, які раніше були недосяжними.

Інтеграція з контентом

Інтеграція Siri з контентом на пристрої користувача також була значно покращена. Тепер голосовий помічник може отримувати доступ і взаємодіяти з інформацією, яка зараз відображається на екрані iPhone або iPad.

Наприклад, якщо користувач заповнює форму і йому потрібен номер водійського посвідчення, Siri може автоматично знайти фотографію документа серед фотографій.

Глибока інтеграція із застосунками

Щоб ще більше розширити функціональність Siri, Apple представила технологію App Intents. Це нововведення дозволяє Siri працювати із застосунками на більш глибокому рівні. Наприклад, якщо користувач просить Siri відредагувати фотографію під час її перегляду в застосунку "Фотографії", асистент може застосувати фільтри та ефекти, не вимагаючи від користувача переходу в ручний режим.

Інтелектуальна допомога в усіх продуктах Apple

Використовуючи App Intents та вдосконалене машинне навчання, Siri тепер може запропонувати точніші вказівки щодо використання продуктів Apple. Якщо користувач запитує: "Як написати повідомлення зараз, а надіслати його завтра?". Siri надасть докладні інструкції щодо використання нової функції надсилання повідомлень за розкладом в iOS 18.

Siri та ChatGPT

Apple Intelligence є ядром функцій генеративного ШІ в iOS 18, але Apple також дозволить користувачам входити в систему зі своїм обліковим записом OpenAI і використовувати моделі ChatGPT.



Після підключення користувачі можуть вибрати ChatGPT як модель для використання в Siri, а також як частину нових інтелектуальних інструментів для письма та інших функцій в iOS 18, iPadOS 18 і macOS Sequoia.



Інтеграція ChatGPT розширює безкоштовну функціональність Apple Intelligence, вбудовану в операційну систему. Наприклад, якщо ви поставите Siri запитання, на яке вона не може відповісти, вона може передати його ChatGPT, щоб той відповів на нього.



Siri зможе використовувати ChatGPT для допомоги / Скриншот Apple

А тим часом Apple представила довгоочікувану iPadOS 18 з калькулятором та іншими функціями

Все з'явиться не одразу

Apple планує поступово впроваджувати ці інновації протягом наступного року через оновлення програмного забезпечення та нейронної мережі на стороні сервера.

Деякі функції стануть доступними пізніше в життєвому циклі iOS 18. Візуальний редизайн і розширені функціональні можливості будуть поширені на iPad і комп'ютери Mac, які використовують Siri, що забезпечить єдиний досвід роботи з усіма пристроями Apple.