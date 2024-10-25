Apple офіційно підтвердила, що випустить нові пристрої у понеділок

Учора ввечері Apple оголосила, що випустить як мінімум одне довгоочікуване оновлення у найближчий понеділок. Проте чутки стверджують, що компанія представить відразу три нові продукти. Що це буде?

Новиною поділився Грег Джосвіак, віцепрезидент Apple з міжнародного маркетингу. На своїй сторінці в X він опублікував тизер із двома логотипами: фірмової програми Finder і самої компанії.

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Чого ми чекаємо від презентації

Джосвіак ужив лише одне найпотрібніше слово, з якого нам усе стало зрозуміло. Він написав: "Mac ваші календарі" (Mac your calendars). Перекласти це дослівно неможливо. Він улаштував своєрідну гру слів, де з назви продукту зробив дієслово, яке ніби означає "позначте" або щось подібне. Таким чином він закликає запам'ятати конкретний день – понеділок.

Mac – це сімейство різних продуктів, до яких входять ноутбуки MacBook, моноблоки iMac, десктопи Mac Pro і компактні комп'ютери Mac mini. Вони традиційно мають окрему дату випуску, а не виходять у той же день, що й смартфони iPhone чи планшети. Схоже, їхній час саме настав.

Очікується, що наступного тижня Apple представить широку лінійку комп'ютерів на чипі M4, включаючи:

Дві моделі MacBook Pro на 14 і 16 дюймів .

. Оновлений Mac mini .

. Новий 24-дюймовий моноблок iMac.

Про Mac Pro ми не чули жодних чуток, тож схоже, що найпотужніші свої машини компанія не оновлюватиме цього разу.

Усі новинки будуть оснащені різними варіантами чипа M4, який буде представлений цілим спектром потужності від M4 до M4 Max.

Незрозумілим лишається один момент: Джосвіак не вказав точного часу, а тому це може означати, що традиційної презентації у формі відео не буде. Замість цього компанія, швидше за все, випустить текстові пресрелізи та запустить відповідні сторінки продуктів на своєму сайті. Такий шлях, наприклад, компанія обрала для iPad mini 7.

Представник компанії також ужив формулювання "нас чекає захоплюючий тиждень анонсів", тож ми навіть можемо не отримати все й одразу – компанія цілком може розтягнути задоволення, випускаючи анонси поступово.

Що саме оновлять

MacBook Pro не матимуть жодних змін у дизайні, а зосередиться здебільшого лише на змінах чипа та його потужності. Ноутбуки отримають дві конфігурації – M4 Pro та M4 Max, які підвищать обчислювальну та графічну продуктивність.

Mac mini отримає значне оновлення дизайну, а сам пристрій стане компактнішим, ніж поточні моделі. За чутками, висота і ширина зменшаться. Він отримає конфігурації з M4 та M4 Pro.

24-дюймовий iMac з чипом M4 матиме такий самий дизайн, як і поточні моделі. Очікується, що вони матимуть конфігурацію лише з одним чипом, але поки неясно, яким саме. Цілком імовірно, що це буде M4 Max.

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