Новостью поделился Грег Джосвиак, вице-президент Apple по международному маркетингу. На своей странице в X он опубликовал тизер с двумя логотипами: фирменной программы Finder и самой компании.

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Чего мы ждем от презентации

Джосвиак употребил лишь одно нужное слово, из которого нам все стало понятно. Он написал: "Mac ваши календари" (Mac your calendars). Перевести это дословно невозможно. Он устроил своеобразную игру слов, где из названия продукта сделал глагол, который будто означает "обозначьте" или что-то подобное. Таким образом он призывает запомнить конкретный день – понедельник.

Mac – это семейство различных продуктов, в которые входят ноутбуки MacBook, моноблоки iMac, десктопы Mac Pro и компактные компьютеры Mac mini. Они традиционно имеют отдельную дату выпуска, а не выходят в тот же день, что и смартфоны iPhone или планшеты. Похоже, их время как раз настало.

Ожидается, что на следующей неделе Apple представит широкую линейку компьютеров на чипе M4, включая:

Две модели MacBook Pro на 14 и 16 дюймов .

. Обновленный Mac mini .

. Новый 24-дюймовый моноблок iMac.

О Mac Pro мы не слышали никаких слухов, поэтому похоже, что самые мощные свои машины компания не будет обновлять на этот раз.

Все новинки будут оснащены различными вариантами чипа M4, который будет представлен целым спектром мощности от M4 до M4 Max.

Непонятным остается один момент: Джосвиак не указал точного времени, а потому это может означать, что традиционной презентации в форме видео не будет. Вместо этого компания, скорее всего, выпустит текстовые пресс-релизы и запустит соответствующие страницы продуктов на своем сайте. Такой путь, например, компания выбрала для iPad mini 7.

Представитель компании также употребил формулировку "нас ждет захватывающая неделя анонсов", поэтому мы даже можем не получить все и сразу – компания вполне может растянуть удовольствие, выпуская анонсы постепенно.

Что именно обновят

MacBook Pro не будут иметь никаких изменений в дизайне, а сосредоточится в основном только на изменениях чипа и его мощности. Ноутбуки получат две конфигурации – M4 Pro и M4 Max, которые повысят вычислительную и графическую производительность.

Mac mini получит значительное обновление дизайна, а само устройство станет компактнее, чем текущие модели. По слухам, высота и ширина уменьшатся. Он получит конфигурации с M4 и M4 Pro.

24-дюймовый iMac с чипом M4 будет иметь такой же дизайн, как и текущие модели. Ожидается, что они будут иметь конфигурацию только с одним чипом, но пока неясно, каким именно. Вполне вероятно, что это будет M4 Max.

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