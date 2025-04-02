Apple тихо працює над ШІ-агентом, який спробує замінити вам лікарів

Компанія Apple активно працює над інтеграцією штучного інтелекту в свій додаток "Здоровя", створюючи персонального медичного помічника. Цей ШІ-лікар нібито зможе аналізувати дані про здоров'я користувача, надавати рекомендації та навіть демонструвати відео від медичних експертів.

Apple замінить лікарів

Проєкт, який поки що тримається в секреті, має внутрішню назву Project Mulberry, а його релізна назва може бути "Здоров'я+". Як повідомляє Bloomberg, ця ініціатива покликана доповнити колекцію продуктів у сфері здоров'я від Apple, але зробити це не просто у вигляді невеликого оновлення з черговою функцією, яка загубиться на фоні інших. Компанія хоче надати ШІ-агента, який, принаймні до певної міри, відтворюватиме справжнього лікаря, повідомляє 24 Канал.

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Використання терміну "ШІ-агент" тут заслуговує на особливу увагу, оскільки він передбачає вищий ступінь автономії, ніж модель класу "асистент". Ідея полягає в тому, що оновлений додаток "Здоров'я" буде збирати усі можливі показники здоров'я, як він це завжди робив досі, а потім на основі цих даних ШІ-лікар порекомендує способи покращення вашого самопочуття.

Наскільки глибокими будуть ці рекомендації? Згідно зі звітом, основна увага приділятиметься відстеженню харчування, чого немає в нинішньому додатку. У тій чи іншій формі ШІ-лікар має допомагати користувачам у цьому питанні, хоча поки що незрозуміло, як саме.

Apple також працює над тим, щоб використовувати камеру вашого телефону, щоб ШІ-агент міг вивчати ваші тренування й давати вам поради щодо вашої фізичної форми.

Поки що варто скептично ставитися до того, як ці функції працюватимуть на практиці. Поки що всі спроби Apple запровадити штучний інтелект здебільшого були сприйняті як повна невдача. Ми побачили кілька дрібних, нішевих і здебільшого загальних функцій, які не пропонують нічого проривного. Більшість найкрутіших функцій були відкладені на майбутнє, і навіть незрозуміло, наскільки далеке.

Найбільше занепокоєння викликає схильність технології до галюцинацій, за що Apple зазнала критики, коли її ШІ постійно перекручував заголовки новин, що змусило компанію призупинити цю функцію. Ці ризики дезінформації не зникнуть із впровадженням "лікаря зі штучним інтелектом". Навіть навпаки, ставки будуть набагато вищими. Якщо програма дасть неправильну пораду щодо здоров'я, це може скінчитися дуже погано для користувача й дуже дорогими позовами проти компанії.

Щоб цього уникнути, Apple намагається зібрати першокласну медичну команду, що включає експертів у галузі сну, харчування, фізичної терапії, психічного здоров'я та кардіології. Вони, серед іншого, займуться створенням пояснювальних відеороликів, до яких ШІ-лікар буде направляти пацієнтів. Наприклад, якщо ваші дані показують погані тенденції серцевого ритму, то ШІ покаже вам відео, зроблене одним із цих лікарів, про ризик серцевих захворювань. Apple також шукає "головну лікарську особистість", яка стане обличчям сервісу.

Наразі проект є головним пріоритетом для всього медичного підрозділу Apple, і його очолює Сумбул Десаї, лікар зі Стенфорда, який є віцепрезидентом компанії з питань охорони здоров'я. Згідно з повідомленням, реліз має відбутися в iOS 19.4 – оновленні програмного забезпечення, яке, як очікується, вийде навесні або влітку наступного року. Але, дивлячись на тяганину з Siri, можна сміливо припускати, що все буде перенесено десять разів.