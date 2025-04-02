Apple заменит врачей

Проект, который пока держится в секрете, имеет внутреннее название Project Mulberry, а его релизное название может быть "Здоровье+". Как сообщает Bloomberg, эта инициатива призвана дополнить коллекцию продуктов в сфере здоровья от Apple, но сделать это не просто в виде небольшого обновления с очередной функцией, которая затеряется на фоне других. Компания хочет предоставить ИИ-агента, который, по крайней мере до определенной степени, будет воспроизводить настоящего врача, сообщает 24 Канал.

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Использование термина "ИИ-агент" здесь заслуживает особого внимания, поскольку он предполагает более высокую степень автономии, чем модель класса "ассистент". Идея заключается в том, что обновленное приложение "Здоровье" будет собирать все возможные показатели здоровья, как оно это всегда делало до сих пор, а затем на основе этих данных ИИ-врач порекомендует способы улучшения вашего самочувствия.

Насколько глубокими будут эти рекомендации? Согласно отчету, основное внимание будет уделяться отслеживанию питания, чего нет в нынешнем приложении. В той или иной форме ИИ-врач должен помогать пользователям в этом вопросе, хотя пока непонятно, как именно.

Apple также работает над тем, чтобы использовать камеру вашего телефона, чтобы ИИ-агент мог изучать ваши тренировки и давать вам советы по вашей физической форме.

Пока стоит скептически относиться к тому, как эти функции будут работать на практике. Пока все попытки Apple внедрить искусственный интеллект в основном были восприняты как полная неудача. Мы увидели несколько мелких, нишевых и по большей части общих функций, которые не предлагают ничего прорывного. Большинство самых крутых функций были отложены на будущее, и даже непонятно, насколько далекое.

Наибольшее беспокойство вызывает склонность технологии к галлюцинациям, за что Apple подверглась критике, когда ее ИИ постоянно искажал заголовки новостей, что заставило компанию приостановить эту функцию. Эти риски дезинформации не исчезнут с внедрением "врача с искусственным интеллектом". Даже наоборот, ставки будут намного выше. Если программа даст неправильный совет по здоровью, это может закончиться очень плохо для пользователя и очень дорогими исками против компании.

Чтобы этого избежать, Apple пытается собрать первоклассную медицинскую команду, включающую экспертов в области сна, питания, физической терапии, психического здоровья и кардиологии. Они, среди прочего, займутся созданием пояснительных видеороликов, к которым ИИ-врач будет направлять пациентов. Например, если ваши данные показывают плохие тенденции сердечного ритма, то ИИ покажет вам видео, сделанное одним из этих врачей, о риске сердечных заболеваний. Apple также ищет "главную врачебную личность", которая станет лицом сервиса.

Сейчас проект является главным приоритетом для всего медицинского подразделения Apple, и его возглавляет Сумбул Десаи, врач из Стэнфорда, который является вице-президентом компании по вопросам здравоохранения. Согласно сообщению, релиз должен состояться в iOS 19.4 – обновлении программного обеспечения, которое, как ожидается, выйдет весной или летом следующего года. Но, глядя на волокиту с Siri, можно смело предполагать, что все будет перенесено десять раз.