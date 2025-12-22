У підсумку, стратегія Apple, судячи з усього, зосереджена не на "гонці цифр", а на якості, дизайні й тому, наскільки довго та комфортно користувач зможе працювати зі складним екраном. Це може стати ключовою перевагою компанії на ринку, де питання надійності досі залишається найбільш болючим.