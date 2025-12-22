Поява першого складаного iPhone очікується вже наступного року, однак Apple, схоже, ще не подолала всі технічні труднощі. Нові чутки вказують на проблеми зі створенням екрана, який у розкладеному стані виглядав би повністю рівним без видимого згину.

Компанія Apple досі стикається з технічними викликами під час розробки складаного дисплея. Йдеться про прагнення створити екран, який після розкладання виглядатиме абсолютно пласким і не матиме навіть мінімального сліду від шарніра. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на інсайдера Digital Chat Station.

Дивіться також Нова версія iOS дозволила пересилати сповіщення на сторонні гаджети

Чому Apple складно зробити екран без згину?

Сучасні складані смартфони, зокрема й нещодавно представлений Samsung Galaxy Z TriFold, усе ще мають ледь помітну складку в місці згину. Хоча це не впливає суттєво на використання, подібний ефект знижує візуальну цілісність пристрою. За попередніми витоками, саме усунення цього недоліку є одним із головних пріоритетів інженерів Apple.

Нові дані свідчать, що компанія поки не досягла бажаного результату. За словами того ж інсайдера, Apple експериментує з різними типами ультратонкого гнучкого скла, намагаючись знайти оптимальний варіант для серійного виробництва. Також повідомляється, що презентація складаного iPhone може відбутися у вересні.

Як пише TechRadar, наступний рік загалом може стати періодом великих змін для Apple. Очікується перегляд графіка запуску смартфонів: iPhone 18 Pro можуть представити традиційно у вересні, тоді як базову модель iPhone 18, за чутками, перенесуть на березень 2027 року.

Вихід складаного iPhone на цьому тлі означатиме для компанії новий етап у розвитку лінійки смартфонів. Також раніше з'являлася інформація, що пристрій можуть оснастити підекранною фронтальною камерою, завдяки чому дисплей буде без вирізів чи отворів.

Порівняння з конкурентами

Порівняння перших чуток про складний iPhone з конкурентами показує, що Apple робить акцент не стільки на "максимальних" характеристиках, скільки на надійності та довговічності конструкції. Майже всі великі виробники працюють у форматі книжкового складання, і майбутній iPhone, за даними інсайдерів, не буде винятком.

У Samsung Galaxy Z Fold 6 уже кілька років поспіль покращують шарнір, але нині він забезпечує радше середній рівень згину. Google Pixel Fold отримав більш масивний шарнір, а Huawei Mate X5, навпаки, відомий надзвичайно тонким і плавним механізмом. Apple, за чутками, готує власну конструкцію, яка має бути міцнішою та витривалішою за існуючі рішення.