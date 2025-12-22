В итоге, стратегия Apple, судя по всему, сосредоточена не на "гонке цифр", а на качестве, дизайне и том, насколько долго и комфортно пользователь сможет работать со сложным экраном. Это может стать ключевым преимуществом компании на рынке, где вопрос надежности до сих пор остается наиболее болезненным.