Apple терміново доставляє літаками до США всі готові iPhone, оскільки тарифи наближаються

Apple стала однією з тих компаній, які найбільше постраждають від нових тарифів Дональда Трампа. Оскільки вони набудуть чинності вже завтра, у середу, виробник iPhone поспішає підготуватися. Повідомляється, що якомога більше пристроїв зараз намагаються завезти до США літаками, щоб уникнути оподаткування.

Паніка на ринку

У новому звіті, опублікованому в The Times of India, йдеться про те, що частиною стратегії Apple щодо обмеження впливу тарифів є накопичення якомога більшої кількості запасів продукції у Сполучених Штатах. Саме тому за останні три дні компанія здійснила щонайменше 5 рейсів "повних iPhone з Індії та Китаю", повідомляє 24 Канал.

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Наразі Apple збирає всю лінійку iPhone 15 та iPhone 16 в Індії та Китаї. У суботу набув чинності 10% базовий тариф на весь імпорт до Сполучених Штатів. 9 квітня набудуть чинності тарифи, які Трамп помилково назвав "взаємними". Це підвищить тарифну ставку на імпорт з Китаю до 54%, а на імпорт з Індії – до 27%.

Накопичивши якомога більше запасів у США, Apple може відтермінувати вплив тарифів і краще підготувати клієнтів до зростання ціни. Наразі незрозуміло, скільки запасів Apple має в наявності у США.

Якщо Apple зможе накопичити достатньо запасів iPhone у США, вона може уникнути необхідності підвищувати ціни на iPhone аж до самого запуску iPhone 17 цієї осені. Однак іншим продуктам компанії може не так пощастити. Наприклад, більшість конфігурацій комп'ютерів Mac, виготовлених на замовлення, відправляються безпосередньо з заводів Apple у Китаї до споживачів у Сполучених Штатах.

Варто зазначити, що кілька годин тому Трамп оголосив у соцмережах, що може ввести додаткові тарифи у розмірі 50% на імпорт з Китаю, якщо країна не скасує свій 34% тариф, який вона ввела у відповідь. Це призведе до того, що загальний тариф на імпорт з Китаю досягне колосальних 104%.

Експерти вже заявили, що за нинішніх тарифів ціна майбутніх iPhone зросте щонайменше на 43%. На той же відсоток зросте вартість Apple Watch. iPad отримає зростання на 42%, Mac – на 39%, а Airpods – на 39%.

Актуальний зараз базовий iPhone 16 може коштувати від 1142 доларів, тоді як у вересні стартував з 799 доларів.

iPhone 16 Pro Max тим часом зараз продається за 1599 доларів, але наступні виготовлені екземпляри можуть коштувати 2300 доларів.

Інші експерти менш оптимістичні й кажуть, що ціна на iPhone 16 Pro Max може сягати 2482 доларів.

Навіть бюджетний iPhone 16e, який зараз коштує 599 доларів, може значно подорожчати до 856 доларів.

Тому не дивно, що Apple намагається завезти якомога більше пристроїв, адже при таких цінах купувати їх явно будуть набагато менше.