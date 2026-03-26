Як в китайських смартфонах: Apple тестує нову потужну камеру

Apple може готувати великий стрибок у мобільній фотографії. За даними інсайдерів, компанія тестує 200-мегапіксельний сенсор для майбутніх iPhone, хоча поки що такі рішення активно використовуються лише в Android-смартфонах.

За інформацією інсайдерів Apple наразі тестує новий 200-мегапіксельний сенсор для основної камери iPhone. Джерелом даних нібито є постачальницький ланцюг компанії. Про це пише GSMarena.

Чи отримає iPhone камеру на 200 мегапікселів?

Йдеться про великий сенсор формату 1/1.12 дюйма – подібний модуль, за чутками, дебютує у флагмані Oppo Find X9 Ultra. Очікується, що цей смартфон отримає одразу дві камери на 200 МП.

Наразі Apple використовує значно скромніші за роздільною здатністю сенсори. Наприклад, iPhone 17 Pro Max оснащений потрійною камерою з трьома 48-мегапіксельними модулями. Перехід до 200 МП може стати найбільшим оновленням камери за останні роки.

За словами інсайдера на платформі Weibo, новий сенсор тестують саме як основний модуль, а не як телефото-камеру. При цьому його масове виробництво може стартувати вже наступного року. Втім, це не гарантує, що найближче покоління iPhone отримає таке оновлення.

Тим часом конкуренти вже активно впроваджують подібні рішення. Наприклад, vivo X300 Ultra, який готується до релізу, отримає одразу дві 200-мегапіксельні камери. Основний модуль базуватиметься на сенсорі Sony LYTIA-901 формату 1/1.12 дюйма, а перископічний телефото використовуватиме сенсор Samsung HP0.

Таким чином, Apple поки що лише тестує нову технологію, тоді як Android-виробники вже виводять її на ринок. Чи стане 200 МП новим стандартом для iPhone – залежатиме від того, чи зможе компанія адаптувати сенсор під власні підходи до обробки зображень.