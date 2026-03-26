По информации инсайдеров Apple сейчас тестирует новый 200-мегапиксельный сенсор для основной камеры iPhone. Источником данных якобы является снабженческая цепь компании. Об этом пишет GSMarena.

Получит ли iPhone камеру на 200 мегапикселей?

Речь идет о большом сенсоре формата 1/1.12 дюйма – подобный модуль, по слухам, дебютирует во флагмане Oppo Find X9 Ultra. Ожидается, что этот смартфон получит сразу две камеры на 200 МП.

Сейчас Apple использует значительно более скромные по разрешению сенсоры. Например, iPhone 17 Pro Max оснащен тройной камерой с тремя 48-мегапиксельными модулями. Переход до 200 МП может стать самым большим обновлением камеры за последние годы.

По словам инсайдера на платформе Weibo, новый сенсор тестируют именно как основной модуль, а не как телефото-камеру. При этом его массовое производство может стартовать уже в следующем году. Впрочем, это не гарантирует, что ближайшее поколение iPhone получит такое обновление.

Тем временем конкуренты уже активно внедряют подобные решения. Например, vivo X300 Ultra, который готовится к релизу, получит сразу две 200-мегапиксельные камеры. Основной модуль будет базироваться на сенсоре Sony LYTIA-901 формата 1/1.12 дюйма, а перископический телефото будет использовать сенсор Samsung HP0.

Таким образом, Apple пока только тестирует новую технологию, тогда как Android-производители уже выводят ее на рынок. Станет ли 200 МП новым стандартом для iPhone – будет зависеть от того, сможет ли компания адаптировать сенсор под собственные подходы к обработке изображений.