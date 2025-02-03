Apple скасувала неанонсований проєкт окулярів доповненої реальності

Хоча найближчі конкуренти, такі як Google і Meta, активно розробляють технологію окулярів доповненої реальності, Apple, як повідомляється, вирішила скасувати свій власний продукт. Після комерційного провалу гарнітури Vision Pro компанія, ймовірно, більше не бачить у них майбутнього, хоча обидві ці технології сильно відрізняються й одна могла б стати популярнішою, ніж інша.

Що відомо

Згідно з повідомленням Марка Гурмана, головного інсайдера Apple, компанія відмовляється від проєкту N107, який ніколи не був оприлюднений, так само, як раніше відмовилася від розробки автономного автомобіля. Це обернеться для виробника відставанням від конкурентів, якщо технологія врешті сподобається користувачам і вони будуть її купувати. Apple і без того серйозно програла на ринку штучного інтелекту, а тепер поступається й тут, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Ранній план щодо проєкту N107 полягав у створенні інноваційного пристрою, який виглядав би як звичайні окуляри, але пропонував би функції доповненої реальності, які могли б відображати інформацію, видиму лише людині, що його носить.

На відміну від громіздкої гарнітури, з якою ви навряд чи ходили б вулицею (хоча були й такі сміливці), з окулярами можна провести весь день і навіть не помітити цього. Більшість часу вони б виконували роль традиційних окулярів або стильної прикраси, а за потреби – надавали б підказки щодо маршруту, відповідали б на питання, дозволяли б шукати в інтернеті й писати повідомлення без потреби брати в руки телефон, виводили перед очима сповіщення та інше.

Очевидно, що застосування в цьому випадку більш практичне й корисне, ніж усе те, що пропонує Vision Pro, проте Apple все одно відмовляється від подальшого розвитку. Apple Vision Pro, представлений у 2023 році, є технічно вражаючим пристроєм, який майже не має практичного застосування, але натомість має надзвичайно високу ціну – 3499 доларів США. Apple провела більшу частину 2024 року, корегуючи свої прогнозовані показники продажів все нижче й нижче, врешті зупинившись на оцінці в 500 000 проданих пристроїв, і немає підстав вважати, що щось зміниться.

З окулярами все могло би бути інакше, однак ми цього більше не дізнаємося.

Початкова версія продукту мала підключатися до iPhone, але від неї відмовилися, коли з'ясувалося, що потреба в обчислювальній потужності окулярів перевантажує телефон і швидко розряджає його батарею .

. Apple переключилася на сполучення окулярів з пристроями Mac, але й тут очікування не виправдалися.

Тому, як повідомляє Гурман, на початку минулого тижня компанія взагалі відмовилася від розробки.

Не виключено, що компанія повернеться до розробки в далекому майбутньому, коли свої пристрої випустять Google, Samsung, продовжить покращувати Meta та інші компанії. Це традиційний підхід Apple: спочатку чекати, поки конкуренти остаточно освоять і покращать ту чи іншу технологію, а потім узяти її собі, додати кілька власних ідей та інновацій, і врешті випустити щось своє. Ми це бачимо постійно в iPhone, тому нема причин сумніватися, що так буде й з окулярами.