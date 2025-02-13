Apple досліджує людиноподібних роботів

Уже давно відомо, що Apple хоче вийти на ринок споживчої робототехніки. На початку тижня вона показала першу таку машину: робот має форму лампи з абажуром замість голови та роборукою в ролі тіла. Він може рухатися низкою різних способів, слідкуючи за пересуванням людини й адаптуючи власнеположення до поставлених завдань. Тепер чутки стверджують, що компанія заглядається на гуманоїдних роботів.

Що про це відомо

Нова інформація надійшла від відомого аналітика й інсайдера Мінг-Чі Куо, який спеціалізується на роботі Apple. Часто він першим повідомляє інформацію, що пізніше виявляється правдивою. Тепер він каже, що, крім негуманоїдних форм, про які компанія випустила цілу дослідницьку роботу з дослідженням взаємодій людини та "неантропоморфних" роботів, вона вивчає і машини, що своєю формою "тіла" схожі на людей, повідомляє 24 Канал. Усе це в майбутньому повинно стати частиною екосистеми "розумного дому".

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Інсайдер поспішає зауважити, що дослідницька робота Apple в першу чергу проливає світло на прогрес, досягнутий компанією, але все це поки що перебуває на ранніх стадіях досліджень і є лише концепцією. Він каже, що проєкт електромобіля був фактично припинений на такій же ранній стадії, тому немає жодних гарантій, що компанія доведе цю роботу до кінця. Однак варто зазначити, що Apple Car узагалі не був ніколи ні анонсований, ні навіть словесно підтверджений. Тому у роботів, здається, все ж трохи більше шансів дійти до масового виробництва.

Посилаючись на "поточний прогрес і типові цикли розробки", Куо прогнозує, що 2028 рік є оптимістичним терміном для виходу перших роботів на ринок.

Аналітик також каже, що на цьому етапі розробки Apple більше дбає про те, як користувачі сприймають роботів, ніж про їхній зовнішній вигляд. Насправді більша частина її дослідницької роботи стосувалася саме сприйняття роботів людиною. Для цього "лампу" навчили різноманітних рухів, щоб людина під час взаємодії могла зрозуміти, що робот її бачить і чує. Ці рухи певною мірою заміняють емоції, вони інтуїтивно зрозумілі.

Як працюють рухи робота від Apple: відео

Тож, хоча ми абсолютно нічого не знаємо про людиноподібних роботів від Apple, вже зараз можна сказати, що вони слідуватимуть тій же концепції. Це, ймовірно, проявлятиметься в рухах тіла та рук, в емоціях на "обличчі", яким би воно не було, і навіть, можливо, у звуках, які видаватиме робот.

Імовірно, ми не почуємо нічого про гуманоїдних роботів найближчим часом. Однак ми принаймні знаємо, що Apple активно працює в цьому напрямку.