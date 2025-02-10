Apple показує свого першого робота

Щоб проілюструвати свій погляд на цю концепцію, Apple віддає данину поваги Pixar, ще одній компанії, заснованій за сприяння Стіва Джобса. З моменту дебюту Pixar в однойменному короткометражному фільмі 1985 року лампа Luxo Jr. слугувала багаторічним талісманом анімаційної студії. Для свого дослідження компанія Apple також обрала лампу як власний "не-антропоморфний" приклад. Зрештою, лампи не мають жодних очевидних людських рис, але їх можна змусити поводитися у звичні для нас способи, повідомляє 24 Канал з посиланням на опис концепції, опублікований на сайті препринтів arxiv.org.

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Для того, щоб роботи могли більш природно взаємодіяти з людьми, дизайн рухів роботів повинен також інтегрувати виразні якості, такі як намір, увага та емоції, поряд з традиційними функціональними міркуваннями, такими як виконання завдань та ефективність використання часу,

– зазначається в статті.

Інакше кажучи, інженери кажуть, що навіть нелюдиноподібні машини повинні давати користувачеві розуміння того, що вони їх слухають.

Відео, опубліковане разом із статтею, демонструє деякі з цих рухів. Не дивно, що вони здебільшого повторюють рухи, які ми бачили у лампи Pixar. Це включає в себе ті ж самі деталі, де абажур слугує головою, а роборука замінює шию та тіло.

Як працюють рухи робота від Apple: відео

Найбільш інтригуючою частиною відео, з погляду потенційного виробництва, є момент, коли користувач звертається до робота із запитом. У найпростішому випадку поки що безіменна машина працює як більш кінетична версія HomePod, Amazon Echo або іншої розумної колонки. Людина, що стоїть перед лампою, ставить питання, а робот відповідає голосом Siri.

Відео з розділеним екраном підкреслює важливість виразних рухів. На запитання, яка погода надворі, одна версія просто констатує відповідь. Інша повертає голову, щоб подивитися у вікно, ніби вид з вікна дає роботові натхнення, на основі якого він може дати відповідь. Це простий приклад, але він наочно демонструє, як навіть невеликі рухи зачіпають принципи роботи нашого мозку. Знайомство з виразними рухами допомагає сформувати зв'язок між людиною та об'єктом.

На відео можна побачити, що у робота вмонтована не лише сама лампа для підсвітки, а й проєктор, який може транслювати картинку на стіну чи стіл.

Хочете подивитися відео? Отримайте його на стіні.

Хочете, щоб робот допоміг знайти найкраще місце для рамки на стіні? Попросіть його про це, і він спроєктує контури на найкраще з візуального погляду місце.

Потрібна допомога з малюванням? Робот спроєктує контури малюнка на папір, а вам залишиться лише обвести.

Треба допомога з математичними формулами? Тримайте підказку прямо на зошиті.

Він навіть може спроєктувати на стіну картинку з лійкою, підказуючи, що вам час полити вашу рослину.

Як повідомлялося раніше, Apple намагається вийти на ринок споживчої робототехніки, і настільний рухливий робот буде лише першим кроком. У результаті компанія хоче створити цілий ряд пристроїв для розумного дому, які поєднуватимуться в одну екосистему.

Ранні чутки описували майбутній реліз як "руку робота з прикріпленим до неї iPad". Ця рука, використовуючи камеру планшета, могла б слідкувати за перебуванням людини у кімнаті й повертатися таким чином, щоб завжди "дивитися" на неї екраном, і щоб користувач міг завжди бачити, що там відбувається. Цілком імовірно, що Apple розробляє й тестує обидва варіанти, кожен з яких матиме свої переваги й застосування.

Дата можливого релізу першого робота Apple невідома.