Apple Watch поки не отримає Touch ID – Apple зробила інший пріоритет

Apple, схоже, не планує додавати Touch ID до найближчих моделей Apple Watch. Компанія робить ставку на збільшення автономності та розвиток медичних функцій годинника.

У мережі з'явилися нові подробиці щодо майбутніх моделей Apple Watch. Apple наразі не зацікавлена у впровадженні Touch ID у свої смартгодинники, попри попередні чутки про можливу появу сканера відбитків пальців у найближчих поколіннях пристрою. Про це пише китайський інсайдер Instant Digital.

Чому Apple відкладає Touch ID для Apple Watch?

Інсайдер стверджує, що компанія вирішила зосередитися на інших напрямах розвитку – насамперед на збільшенні ємності батареї та інтеграції нових сенсорів для моніторингу здоров'я.

За його словами, додавання Touch ID означало б необхідність виділити додатковий внутрішній простір під датчики та компоненти системи біометричної автентифікації. У компактному корпусі Apple Watch це особливо критично, оскільки кожен міліметр внутрішнього простору має велике значення.

Крім того, реалізація Touch ID збільшила б собівартість пристрою, а Apple, ймовірно, не вважає таку функцію достатньо важливою порівняно з автономністю чи медичними можливостями.

Чутки про Touch ID з'являлися раніше

Ще у серпні минулого року повідомлялось про виявлені журналістами Macworld рядки коду, які натякали на можливу підтримку Touch ID в Apple Watch Series 12 або Apple Watch Ultra 4.

Тоді припускали, що Apple може реалізувати систему двома способами. Перший варіант – інтегрувати сенсор під дисплей. Другий – розмістити його в бічній кнопці, аналогічно до того, як це зроблено в iPad mini та iPad Air.

Однак нові дані свідчать, що компанія не поспішає з цією функцією. Apple, схоже, влаштовує нинішня система розблокування через прив'язаний iPhone, яка вже дозволяє швидко проходити автентифікацію без введення пароля.

Apple робить ставку на здоров'я та автономність

Як пише Macrumors, за інформацією інсайдерів, моделі Apple Watch 2026 року навряд чи отримають великі зміни дизайну. Масштабне оновлення зовнішнього вигляду годинника очікується не раніше 2028 року.

Саме тоді Apple може представити одну з найбільш амбітних функцій для носимих пристроїв – неінвазивний моніторинг рівня глюкози в крові.

Компанія працює над цією технологією вже багато років, але зараз вона все ще перебуває на ранніх етапах розробки. Головна складність полягає в тому, щоб отримувати точні показники без проколювання шкіри.

Якщо Apple вдасться реалізувати таку систему, це може стати одним із найважливіших оновлень в історії Apple Watch, особливо для людей із діабетом або тих, хто регулярно контролює рівень цукру в крові.

На цьому тлі Touch ID виглядає менш пріоритетним напрямом розвитку. Судячи з витоків, найближчими роками Apple більше концентруватиметься на медичних можливостях, сенсорах і часі автономної роботи, ніж на розширенні способів біометричної автентифікації.