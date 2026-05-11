Apple працює над оновленням дизайну Liquid Glass у майбутній версії macOS 27. Про це повідомив журналіст Bloomberg Марк Гурман із посиланням на анонімні джерела всередині компанії. За їхніми словами, Apple готує "невеликий редизайн", покликаний виправити проблеми з тінями, прозорістю та загальною читабельністю інтерфейсу.

Чому Apple змінює Liquid Glass?

Liquid Glass став одним із найбільш суперечливих елементів macOS 26 Tahoe. Інтерфейс активно використовує ефекти напівпрозорості, розмиття та "скляні" елементи, однак багато користувачів скаржилися, що така естетика негативно впливає на зручність системи.

Особливо гостро проблему відчули люди з порушеннями зору. До оновлення macOS 26.3, яке вийшло у лютому, навіть функція зменшення прозорості не працювала належним чином. Як зазначало видання OS X Daily, у системі залишалися напівпрозорі бокові панелі, заголовки, пошукові поля та інші елементи, через що текст накладався на фон і ставав складним для читання.

Проблема дизайну чи невдале впровадження?

Джерела Bloomberg стверджують, що проблема Liquid Glass полягала не стільки в самому дизайні, скільки у його технічній реалізації. За їхніми словами, інженерна команда Apple не повністю втілила задум дизайнерів, через що фінальний результат виявився "недостатньо допрацьованим".

Фактично в Apple намагаються розділити відповідальність між концепцією та реалізацією. Внутрішньо компанія нібито вважає, що після виправлень Liquid Glass виглядатиме саме так, як задумувалося від початку.

Втім, критика стосувалася не лише технічних недоліків. Частина користувачів негативно сприйняла й саму нову візуальну стилістику. Одним із найгучніших голосів став відомий Apple-блогер Джон Грубер із Daring Fireball, який різко розкритикував оновлені іконки macOS 26 Tahoe.

"Я не думаю, що старі іконки з macOS 15 були особливо хорошими – Apple уже давно втратила вміння робити по-справжньому круті іконки. Але нові в macOS 26 Tahoe – об'єктивно жахливі", – написав Грубер. Apple вже натякнула на можливість "відмови"

Цікаво, що ще минулого місяця Apple фактично непрямо визнала суперечливість Liquid Glass. Компанія випустила оновлення безпеки для старішої версії iOS, що дозволило частині користувачів залишитися на попередньому дизайні системи й уникнути нового інтерфейсу.

Офіційно Apple не заявляла про проблеми Liquid Glass, але сам факт підтримки старої версії програмного забезпечення багато хто сприйняв як сигнал, що компанія розуміє масштаби невдоволення.

Liquid Glass пов'язують із майбутнім iPhone

Як пише Gizmodo, попри критику, Apple не планує відмовлятися від концепції. Марк Гурман раніше повідомляв, що Liquid Glass є частиною довгострокової стратегії компанії та готує ґрунт для ювілейного iPhone до 20-річчя лінійки.

Очікується, що майбутній смартфон стане одним із найбільших редизайнів в історії iPhone, а "скляна" візуальна мова має стати важливою частиною його стилю. Саме тому Apple, ймовірно, не хоче повністю згортати проєкт, а натомість намагається поступово довести його до стабільного й більш зручного стану.

За словами Гурмана, цього року компанія загалом зосередиться на "очищенні та вдосконаленні" своїх програмних платформ. Тож macOS 27 може стати не революційним оновленням, а спробою виправити помилки, накопичені після запуску одного з найконтроверсійніших дизайнів Apple за останні роки.