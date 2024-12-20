Три головні функції Apple Watch Ultra 3, які ми отримаємо наступного року

Apple Watch Ultra 2 вийшли у вересні 2023 року. Цей же рік компанія вирішила пропустити, тож очікується, що наступного року вона представить третє покоління. Хоча до релізу ще дуже довго, аналітики вже назвали три нові функції, які з'являться в годинниках.

Виявлення високого кров'яного тиску

Нові функції для здоров'я — це одна з речей, яких можна постійно очікувати від оновлень Apple Watch. За словами Марка Гурмана, у 2025 році Apple планує впровадити функцію виявлення високого кров'яного тиску. Вона працюватиме подібно до детектора апное уві сні: не даватиме користувачам конкретних показників, таких як діастолічний чи систолічний тиск, але інформуватиме їх про те, що вони можуть перебувати у стані гіпертонії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Журналіст зазначає, що цей проєкт розроблявся роками й раніше стикався із затримками, але тепер нарешті планується запуск у 2025 році.

Супутниковий обмін повідомленнями без iPhone

Розумний годинник Apple Watch Ultra ще з першої своєї моделі був орієнтований на шукачів пригод і дослідників. Його реклама завжди була сконцентрована на людях, які йдуть у далекі походи чи займаються екстремальними видами спорту. Тож наступна функція, яка перекочує прямо з iPhone, дозволить розширити його можливості саме у цій сфері. Наступного року Apple додасть нову функцію, розроблену спеціально для тих, хто часто лишається поза мережею – у горах, лісах, далеко за межею міст.

Технологія дозволить користувачам смартгодинників надсилати текстові повідомлення в автономному режимі через сузір'я супутників Globalstar за відсутності стільникового зв'язку або Wi-Fi. Якщо ви загубилися, а мережі поряд немає, це може врятувати вам життя. Однак, чи працюватиме це десь поза територією США, зараз сказати неможливо.

Користувачі iPhone мають цю технологію вже кілька років, і вона стала ще кращою з важливим оновленням iOS 18. Однак Apple Watch так і не отримали власного супутникового зв'язку. З новим Ultra 3 користувачам буде простіше, ніж будь-коли, залишити свій iPhone позаду, щоб по-справжньому поринути у світ природи.

Уперше з 5G

Третє оновлення також зосереджене на зв'язку. У той час як попередні моделі Apple Watch Ultra були обмежені зв'язком 4G LTE, Apple планує додати 5G в Ultra 3 наступного року.

Як повідомляється, це оновлення буде у вигляді 5G Redcap, менш енергоємної версії 5G. Redcap не може досягати таких же максимальних швидкостей, як 5G у вашому iPhone, але натомість він гарантує, що ваш годинник не буде сильно розряджатися. Та й для чого нам супершвидкий інтернет у годиннику? Дивитися на маленькому екрані відео ми точно не збираємось.

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Коли чекати

Очікується, що нові Apple Watch Ultra 3 з'являться не раніше осені 2025 року, тож є ще багато часу для витоків додаткових функцій.