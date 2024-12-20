Виявлення високого кров'яного тиску

Нові функції для здоров'я — це одна з речей, яких можна постійно очікувати від оновлень Apple Watch. За словами Марка Гурмана, у 2025 році Apple планує впровадити функцію виявлення високого кров'яного тиску. Вона працюватиме подібно до детектора апное уві сні: не даватиме користувачам конкретних показників, таких як діастолічний чи систолічний тиск, але інформуватиме їх про те, що вони можуть перебувати у стані гіпертонії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Журналіст зазначає, що цей проєкт розроблявся роками й раніше стикався із затримками, але тепер нарешті планується запуск у 2025 році.

Супутниковий обмін повідомленнями без iPhone

Розумний годинник Apple Watch Ultra ще з першої своєї моделі був орієнтований на шукачів пригод і дослідників. Його реклама завжди була сконцентрована на людях, які йдуть у далекі походи чи займаються екстремальними видами спорту. Тож наступна функція, яка перекочує прямо з iPhone, дозволить розширити його можливості саме у цій сфері. Наступного року Apple додасть нову функцію, розроблену спеціально для тих, хто часто лишається поза мережею – у горах, лісах, далеко за межею міст.

Технологія дозволить користувачам смартгодинників надсилати текстові повідомлення в автономному режимі через сузір'я супутників Globalstar за відсутності стільникового зв'язку або Wi-Fi. Якщо ви загубилися, а мережі поряд немає, це може врятувати вам життя. Однак, чи працюватиме це десь поза територією США, зараз сказати неможливо.

Користувачі iPhone мають цю технологію вже кілька років, і вона стала ще кращою з важливим оновленням iOS 18. Однак Apple Watch так і не отримали власного супутникового зв'язку. З новим Ultra 3 користувачам буде простіше, ніж будь-коли, залишити свій iPhone позаду, щоб по-справжньому поринути у світ природи.

Уперше з 5G

Третє оновлення також зосереджене на зв'язку. У той час як попередні моделі Apple Watch Ultra були обмежені зв'язком 4G LTE, Apple планує додати 5G в Ultra 3 наступного року.

Як повідомляється, це оновлення буде у вигляді 5G Redcap, менш енергоємної версії 5G. Redcap не може досягати таких же максимальних швидкостей, як 5G у вашому iPhone, але натомість він гарантує, що ваш годинник не буде сильно розряджатися. Та й для чого нам супершвидкий інтернет у годиннику? Дивитися на маленькому екрані відео ми точно не збираємось.

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Коли чекати

Очікується, що нові Apple Watch Ultra 3 з'являться не раніше осені 2025 року, тож є ще багато часу для витоків додаткових функцій.