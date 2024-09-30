Apple видалила десятки програм з російського App Store, значно перевиконавши вимоги уряду

Хоча Apple і пішла з Росії, припинивши всі фінансові операції та продаж своєї продукції, вона все ще продовжує керувати магазином додатків для вже придбаних смартфонів. Вона також виконує вимоги місцевих регуляторів, видаляючи програми, які не подобаються російському уряду. Як повідомили джерела, цього разу компанія не просто прислухалася, а й перевиконала вимоги.

Після великого звіту, випущеного стороннім ресурсом AppleCensorship, який відстежує доступність додатків App Store, компанія отримала чималу долю критики через те, що вона видалила VPN-додатки, щоб відповідати місцевим правилам цензури.

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Apple блокує більше додатків, ніж вимагає Росія

Стверджується, що лише влітку 2024 року Apple видалила близько 50 VPN-додатків , хоча "Роскомнадзор" оголосив забороненими лише 25 найменувань.

, хоча "Роскомнадзор" оголосив забороненими лише 25 найменувань. Серед заблокованих сервісів – ExpressVPN, NordVPN, Norton Secure, Proton і Bitdefender.

Загальна кількість заблокованих додатків VPN тепер складає 98 з початку війни, але 14 інших були недоступні ще до повномасштабного вторгнення.

Аналітики зазначають, що це "викликає занепокоєння щодо прозорості" та ролі Apple у створенні умов для цензури в країні. Обмежуючи доступ до VPN, російський уряд може ефективніше контролювати потік інформації та стежити за своїми громадянами. Росія сьогодні є другим середовищем App Store за кількістю обмежень, поступившись лише Китаю.

Бенджамін Ісмаїл, директор проєкту "Цензура додатків" в організації GreatFire схвилювався за долю росіян і заявив, що це "пряма загроза цифровій свободі та конфіденційності".

В односторонньому порядку обмежуючи доступ до цих важливих інструментів без прозорості та належної правової процедури, Apple стає співучасником державної цензури. Ми вимагаємо від Apple дотримуватися своїх зобов'язань щодо дотримання прав людини і надати чітке пояснення цих дій,

– каже Ісмаїл.

Причин ми не знаємо, але...

Apple, імовірно, видалила ці VPN-додатки, щоб випередити події, усвідомлюючи, що на 25 програмах справа не завершиться, і згодом Росія назве нові.

Це велика дилема для компанії, яка раніше рішуче заявляла про відмову співпрацювати з урядами країн у питаннях, що стосуються цензури, стеження, отримання доступу до смартфонів злочинців та підозрюваних. Вона повинна вибирати: виконати авторитарні вимоги або почати скорочувати функції, погіршувати користувацький досвід і, звичайно ж, зменшувати прибутки.

Щодо останнього сьогодні можна сперечатися, адже компанія офіційно пішла з ринку країни-окупантки, не проводить з нею фінансових операцій, а отже й не отримує від неї прибутків. Тому підтримування роботи магазину App Store фактично є власною ініціативою американського бренду, спрямованою, імовірно, на можливе повернення до Росії після війни.

Можна також припустити, що компанія йде на цю співпрацю з "Роскомнадзором", щоб уникнути повного блокування своїх сервісів, як це було з іншими.