Apple непомітно оновила додаток App Store: що змінилося

Apple без анонсу внесла зміни до App Store в iOS. Компанія переставила вкладки та перейменувала розділ оновлень, зробивши його помітнішим для користувачів.

Компанія Apple внесла невелике, але помітне оновлення в роботу App Store без випуску нової версії системи. Зміни стосуються навігації всередині додатка і вже доступні як у стабільній версії iOS 26.4.1, так і в бета-версії iOS 26.5. Про це пише Macrumors,

Дивіться також В Apple згадали невдалі продукти і пояснили успіх MacBook Neo

Що саме змінилося в App Store?

Тепер, якщо відкрити профіль користувача у правому верхньому куті, можна побачити, що розділи помінялися місцями. Раніше вкладка "Apps & Purchase History" була першою у списку, але тепер її посунули вниз, а розділ оновлень підняли вище.

Крім цього, Apple перейменувала сам розділ. Замість "Updates" тепер використовується назва "App Updates". Це робить функцію більш зрозумілою та помітною, особливо для користувачів, які регулярно перевіряють оновлення додатків.

Цікаво, що зміни були внесені на рівні серверної частини, тому користувачам не довелося встановлювати нове оновлення iOS. Такий підхід дозволяє Apple швидко тестувати та впроваджувати дрібні покращення інтерфейсу.

Окрім цього, існує ще швидший спосіб перейти до оновлень. Як зазначив John Gruber, достатньо затиснути іконку App Store на головному екрані – у контекстному меню одразу з’явиться пункт переходу до сторінки оновлень.

Як пише Apple, хоча зміни не є масштабними, вони спрощують доступ до важливих функцій і роблять інтерфейс більш логічним для повсякденного використання.