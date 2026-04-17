Компания Apple внесла небольшое, но заметное обновление в работу App Store без выпуска новой версии системы. Изменения касаются навигации внутри приложения и уже доступны как в стабильной версии iOS 26.4.1, так и в бета-версии iOS 26.5. Об этом пишет Macrumors,

Что именно изменилось в App Store?

Теперь, если открыть профиль пользователя в правом верхнем углу, можно увидеть, что разделы поменялись местами. Ранее вкладка "Apps & Purchase History" была первой в списке, но теперь ее подвинули вниз, а раздел обновлений подняли выше.

Кроме этого, Apple переименовала сам раздел. Вместо "Updates" теперь используется название "App Updates". Это делает функцию более понятной и заметной, особенно для пользователей, которые регулярно проверяют обновления приложений.

Интересно, что изменения были внесены на уровне серверной части, поэтому пользователям не пришлось устанавливать новое обновление iOS. Такой подход позволяет Apple быстро тестировать и внедрять мелкие улучшения интерфейса.

Кроме этого, существует еще более быстрый способ перейти к обновлениям. Как отметил John Gruber, достаточно зажать иконку App Store на главном экране – в контекстном меню сразу появится пункт перехода к странице обновлений.

Как пишет Apple, хотя изменения не являются масштабными, они упрощают доступ к важным функциям и делают интерфейс более логичным для повседневного использования.