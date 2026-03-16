Китайська поліція вперше у світі арештувала робота, який злякав жінку на вулиці

Нещодавно вулиці китайського міста Макао стали ареною для події, що більше нагадує сценарій науково-фантастичного трилера. Поліціянти були змушені втрутитися в незвичайний конфлікт між літньою жінкою та роботом. Ситуація набула такого розголосу, що соціальні мережі вибухнули обговореннями про початок нової ери, де машини та люди змушені ділити спільний міський простір.

Що людина не поділила з роботом?

Курйозний і водночас тривожний випадок стався приблизно о 21:00 за місцевим часом неподалік житлового комплексу в районі Патане. 70-річна жінка, прогулюючись вулицею, зупинилася, щоб перевірити свій телефон. У цей момент вона раптово виявила, що безпосередньо за її спиною нерухомо стоїть людиноподібна машина, пише Daily Mail.

Перелякана жінка почала кричати на робота, звинувачуючи його в тому, що він змушує її серце битися частіше та поводиться божевільно. Жінка емоційно розмахувала сумкою, поки андроїд у відповідь лише кілька разів підіймав руки вгору.

На місце події прибули двоє офіцерів поліції, які фактично затримали механічного порушника спокою. На відеозаписах, що швидко стали вірусними в соцмережах, видно, як правоохоронці супроводжують робота вздовж дороги, причому один із поліціянтів тримає його за плече.

Жінка заявила представникам влади, що почувається зле через сильний стрес, як стало відомо виданню Interesting Engineering. Її доставили до лікарні для медичного обстеження та надання допомоги, але лікарі констатували відсутність фізичних травм.

Жінка повідомила, що не планує подавати офіційну скаргу на оператора машини.

Що відомо про робота?

Як з'ясувалося пізніше, роботом виявилася модель Unitree G1, що належить місцевому освітньому центру. Представник закладу Товін Мак пояснив, що андроїд використовувався для промоакцій і саме в той момент залишав зону проведення заходу, зазначає видання NDTV.

За словами Мака, машина зупинилася позаду жінки, оскільки та перегородила їй шлях, а алгоритми робота вимагали дочекатися, поки дорога звільниться. Управління пристроєм здійснювалося за допомогою комбінації автономного програмування та дистанційного нагляду.

Модель Unitree G1, представлена китайською компанією в травні 2024 року, є досить досконалим зразком сучасної робототехніки:

Маючи зріст близько 130 сантиметрів і вагу приблизно 35 кілограмів, цей гуманоїд оснащений камерою з 360-градусним оглядом на голові та динаміком на грудях.

Його конструкція включає від 23 до 43 суглобових моторів, що дозволяє йому рухатися гнучкіше за середньостатистичну людину.

Заявлена швидкість пересування андроїда становить до 2 метри на секунду, а вартість виробництва оцінюється приблизно у 13 500 доларів.

Соцмережі розділились у ставленні до ситуації

Реакція громадськості на інцидент виявилася неоднозначною. Користувачі соціальних мереж почали створювати меми про "перший арешт робота в історії" та жартувати про необхідність надання машинам адвокатів або базових прав. Дехто вбачав у цьому початок сценарію з фільму "Матриця".

Водночас багато хто став на бік технологій, вважаючи реакцію жінки надмірною та неспровокованою. Вони закликали до розробки чітких етичних норм використання таких пристроїв у публічних місцях.

Поки поліція повернула робота його власнику, зробивши попередження щодо необхідності бути обережнішим.

Експерти тим часом прогнозують подальше зростання кількості подібних зустрічей. У Китаї та Сінгапурі вже тестують роботів-поліцейських, таких як Xavier або AnBot, для патрулювання вулиць і виявлення правопорушень. Професор Іван Сун із Делаверського університету припускає, що вже через 5 років роботизовані патрульні, здатні самостійно переслідувати та затримувати підозрюваних, стануть звичним явищем на наших вулицях.