EngineAI офіційно презентувала гуманоїдного робота T800. На відміну від інших подібних розробок, які зосереджені на побутовій допомозі або рутинних завданнях, компанія зробила акцент на фізичних можливостях і контролі рухів. У відео, що зібрало понад 1,3 мільйона переглядів, робот вибиває двері, виконує елементи бойових мистецтв і демонструє високу стабільність тіла. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на BGR.

Навіщо EngineAI показала бойові можливості гуманоїда?

У EngineAI заявили, що під час зйомок не використовували ані штучний інтелект для підміни кадрів, ані CGI. Втім, користувачі соцмереж поставилися до цього скептично. Причина проста – багато гуманоїдних роботів досі мають труднощі навіть із ходьбою, тоді як T800 виконує точні удари ногами.

Фото EngineAI

Як пише Forbes, щоб розвіяти підозри, EngineAI опублікувала закулісні кадри презентації T800, а згодом – ще одне відео, де робот вступає у поєдинок із генеральним директором компанії. Під час демонстрації гуманоїд ледь не влучає ногою в обличчя керівника, а в іншому епізоді завдає удару в корпус, після чого CEO падає на підлогу. За його словами, без захисного спорядження така сила могла б призвести до переломів.

Попри ефектну демонстрацію, EngineAI наголошує, що не позиціонує T800 як бойового робота. Основне призначення моделі – промислові завдання, зокрема робота на складах і допомога на виробництві. Початок постачань гуманоїда T800 компанія планує на середину 2026 року.

Чому робот Tesla Optimus упав під час демонстрації?

Коротке відео з заходу Tesla в Маямі показало, як робот-гуманоїд Optimus спершу невпевнено працює з пляшками води, а потім незграбно падає. Але не сам факт падіння привернув найбільше уваги, а характерні рухи його рук у момент втрати рівноваги.

Як помітили уважні глядачі, характерні рухи рук у момент втрати рівноваги дуже нагадують поведінку людини, що знімає VR-шолом. Це знову загострило дискусію про те, наскільки автономними є Optimus, оскільки вже давно існує теорія, що насправді роботами Tesla керують спеціальні люди, а машини просто повторюють рухи оператора.